El Pla Endreça empitjora la situació de les persones sense llar a Barcelona

per Redacció CatalunyaPress

Arrels Fundació ha criticat aquest dijous que el paquet de mesures municipals de neteja de l'espai públic Pla Endreça de l'Ajuntament de Barcelona, que va entrar en vigor el juliol del 2023, comporta “més dificultats al dia a dia de les persones que viuen al carrer , més sancions i vulneracions de drets".

En un comunicat, l'entitat ha lamentat el missatge que relaciona neteja amb seguretat, i ha assegurat que la primera fase de desplegament del pla s'ha traduït per a les persones sense llar en actuacions en què la policia i els serveis de neteja municipals “els fan fora d'on pernocten o estan normalment".

"Amenaçar amb llençar-los les pertinences o fer-los fora sense avís previ, mullar les persones que estan descansant al carrer, llençar a les escombraries les seves mantes, cartrons, documentació, el mòbil o la mediació són algunes de les actuacions policials i dels serveis de neteja que persones que viuen a la intempèrie ens han explicat”, ha dit l'entitat.

Han assenyalat que la impressió de les persones que dormen al carrer és "abús i impotència", i han remarcat que moltes d'aquestes actuacions segons l'entitat es produeixen de manera reiterada cada dia i que aquestes persones evidencien símptomes d'estrès.

L'equip de carrer d'Arrels ha assegurat que ha observat increment policial, sobretot en punts de pernoctació on hi ha agrupació de persones, cosa que es tradueix "en la ruptura de les rutines de les persones que viuen al carrer, en molts casos relacionades amb la supervivència".

A més, també lamenten que la "falta d'higiene personal" és un altre dels motius pels quals les persones sense llar estan rebent multes. Segons comenta la Fundació Arrels en el seu comunicat, Juan Antonio ha acumulat 14 multes des que ha entrat en vigor el Pla Endreça, i algunes són per llençar burilles al carrer o manca de neteja i higiene personal. “Em posen multes com si fossin quatre paperetes. Jo, com vols que pagui el que em demanen?”, es pregunta.

Per tant, el Pla engegat pel govern de Collboni no ha aconseguit millorar la situació de les persones que viuen al carrer.