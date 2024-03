El pla de Reus per millorar els espais per a gossos

El regidor de Via Pública de l'Ajuntament de Reus, Daniel Marcos, ha anunciat aquesta setmana un projecte integral dirigit a millorar i mantenir els espais d'esbarjo per a gossos al municipi.

Aquest pla, segons va explicar Marcos, busca actualitzar aquests llocs i, alhora, fomentar la tinença responsable d'animals de companyia.

Entre les accions previstes, les brigades municipals treballaran en diferents àrees per millorar el paviment, revisar les tanques perimetrals, reparar i pintar el mobiliari, substituir-lo si cal, canviar les portes d'accés per unes més segures i de menor manteniment, instal·lar elements de agility per al gaudi de les mascotes, col·locar papereres i bancs, millorar les fonts i renovar els cartells informatius.

La primera intervenció s'està duent a terme a la zona d'esbarjo per a gossos de l'avinguda Sant Jordi. No obstant, en les properes setmanes es realitzaran tasques de manteniment en vuit punts més de la ciutat.

Marcos ha destacat que l'objectiu és finalitzar aquestes millores "a finals d'abril", amb la posada a punt de l'àrea canina del carrer de Figueres amb l'avinguda de Saragossa.

El regidor va emfatitzar que a més de ser àrees per a mascotes, també són punts de trobada per als veïns. A més, va subratllar el compromís del govern local amb la millora i el manteniment de la via pública, destacant accions prèvies com la neteja intensiva dels barris, la poda de l'arbrat municipal i la millora dels parcs infantils.

Pel que fa a la possible presència de processionàries als pins de la ciutat, el regidor va assegurar que no hi ha motiu de preocupació, ja que la brigada municipal va realitzar un tractament preventiu a l'arbrat abans de l'inici de la temporada d'aquests insectes.

A més, ha afirmat que l'Ajuntament està preparat per respondre ràpidament davant de possibles plagues d'erugues, assenyalant que els resultats dels controls realitzats estan dins dels paràmetres de normalitat.