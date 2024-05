Les platges barcelonines comencen la temporada alta de bany

Les platges de Barcelona han començat aquest dissabte al matí la temporada alta de bany i han activat el nou horari extensiu de serveis de 10:00 a 19:30, que es mantindrà fins a l'11 de setembre.

A la platja de Llevant s'ha engegat un espai per a gossos de 1.500 metres quadrats adaptat a les necessitats dels animals, segons ha informat l'Ajuntament de Barcelona aquest dissabte en un comunicat. El servei de Salvament i Socorrisme ha ampliat el seu operatiu a 54 agents, que estaran distribuïts entre les 21 torres de vigilància de 10.30 a 19.30 cada dia.

A partir de l'11 de setembre, a les platges de Llevant, banys del Fòrum, Llevant, Nova Mar Bella i Mar Bella continuarà el dispositiu de temporada mitjana fins al 29 de setembre. La resta de platges --Bogatell, Nova Icària, Somorrostro, Barceloneta, Sant Miquel i Sant Sebastià-- mantindran el dispositiu de temporada alta fins al 27 d'octubre per acompanyar les activitats de la Copa Amèrica.

La temporada alta de bany

Quan es diu que Barcelona ha començat la "temporada alta de banys a les seves platges", s'està referint al període de l'any en què les platges de la ciutat experimenten més flux de visitants i banyistes a causa de les condicions climàtiques més càlides. Això sol passar durant els mesos de primavera i estiu, quan les temperatures augmenten i el clima es torna més propici per a activitats a l'aire lliure, com prendre el sol i nedar al mar.

Fins a l'11 de setembre, data en què s'acaba aquesta condició de temporada alta, s'espera que les platges de Barcelona estiguin especialment concorregudes i animades. Els turistes i residents locals aprofiten aquest període per gaudir del sol, el mar i la sorra, fet que converteix les platges en destinacions populars tant per a l'oci com per al relax. Durant aquest temps, és comú que s'organitzin esdeveniments i activitats a les platges, com ara concerts, esports aquàtics i festivals, per animar encara més l'ambient estiuenc.