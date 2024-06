Les pluges permeten que Lloret de Mar posposi la implantació de la dessalinitzadora

El Gremi d'Hosteleria de Lloret de Mar (Girona) i l'Ajuntament de la localitat han decidit "pausar el projecte d'implantació" de la dessalinitzadora per omplir les piscines d'allotjaments turístics per les pluges de maig.

En un comunicat conjunt d'aquest dimecres, han assegurat que "el projecte de dessalinitzadora no es cancel·la, sinó que se n'ajorna la implantació almenys fins al 2025", ja que abans no preveuen la interposició de noves restriccions.

En aquesta línia, l'Ajuntament i el gremi treballen als permisos per a una ubicació definitiva de la dessalinitzadora per evitar l'impacte visual i operatiu derivat del seu establiment a l'extrem del passeig marítim, on preveien ubicar-la aquest estiu de manera transitòria.

Esperen que la fase d'excepcionalitat --en què defensen que sí que poden emplenar les piscines-- es mantingui tot l'estiu i que "no hi hagi restriccions més estrictes almenys fins al gener del 2025".

L'Ajuntament i el gremi han assegurat que "l'abastament d'aigua està garantit tot i que caldrà fer-ne un ús molt responsable" i han sostingut que treballen en l'impuls de mesures per optimitzar-lo.

Dessalitzadora

El gremi d'hotelers de Lloret de Mar va decidir comprar dessalinitzadores mòbils per assegurar el subministrament d'aigua durant la temporada turística i aprofitar-ne l'excedent venent-lo. Aquesta iniciativa va sorgir com a resposta a les restriccions d‟aigua que van afectar la zona, però ara, amb la millora de la situació hídrica, s‟ha optat per una estratègia més flexible.

En un primer moment, la seva ubicació seria l'esplanada de la Roca d'en Maig, a l'extrem sud del passeig marítim del municipi. Tot i això, l'Ajuntament encara estava tramitant els permisos necessaris per a aquesta instal·lació.

El valor de cadascuna de les dessalinitzadores és de milió i mig d'euros. Actualment, les màquines estan en fase de finalització a València.

Aquestes dessalinitzadores mòbils, encarregades a una empresa especialitzada en equips per a tractament d'aigua, estan dissenyades per operar a partir de dos contenidors de 12 metres de llargada, amb capacitat per dessalinitzar fins a 50.000 litres per hora, per la qual cosa podria ser una eina molt útil en cas que la sequera es torni a empitjorar.