Pluja de crítiques a Collboni per part de Junts, BComú i ERC

Els grups municipals de Junts, BComú i ERC a l'Ajuntament de Barcelona han retret al govern socialista de Jaume Collboni la manera de gestionar grans esdeveniments, com la desfilada de Louis Vuitton al Park Güell i el 'road show' de Fórmula 1 al passeig de Gràcia.

BComú i ERC han donat suport a una proposició de Junts, que demana transparència, informació i establir requisits per dur a terme grans esdeveniments a la ciutat, i que també s'ha aprovat amb l'abstenció del PSC i el vot en contra del PP i Vox.

La iniciativa demana al govern transparència i informació sobre les negociacions, costos i beneficis d'aquests esdeveniments, que tinguin la mínima afectació a la ciutat i als veïns, informar-los, i que no vagin “en contra dels valors que defensa la ciutat” ni sigui contradictori amb el model.

"FA EL QUE LI SEMBLA"

El líder de Junts, Xavier Trias, ha dit que el seu grup no està en contra dels esdeveniments que s'estan duent a terme, sinó de la manera que es fan: “Actua com si tingués la majoria absoluta, com si tingués 21 regidors i fa el que li sembla. Hi ha coses que cal fer amb consens", ha dit dirigint-se a l'alcalde, Jaume Collboni.

Per part seva, la portaveu de BComú, Janet Sanz, ha alertat que Barcelona té un problema de massificació turística i creu que l'única proposta del govern és que la ciutat continuï tenint més turisme, per la qual cosa ha dit que és necessari "un alcalde que no sigui un promotor turístic” i que defensi Barcelona.

El portaveu d'ERC, Jordi Castellana, considera que s'han de garantir límits i condicions a aquests esdeveniments i gestionar-ne els impactes: "Si no som capaços de garantir que sigui també una ciutat que tingui cura dels seus veïns i que creï les condicions perquè puguem viure bé, cap esdeveniment internacional serveix per a res".

"IMPACTE POSITIU"

La regidora del PP, Àngels Esteller, ha defensat l´"impacte positiu" d´aquests esdeveniments, ha demanat no eliminar-los pels efectes col·laterals que puguin tenir i gestionar els efectes negatius per generar les mínimes molèsties.

El portaveu de Vox, Liberto Senderos, ha criticat que la proposició és "purament propagandística i de cara a la galeria", i ha criticat que aquesta Junts, tot i estar d'acord amb molts dels seus arguments, ha dit.

EL GOVERN ES DEFENSA

Per part del govern municipal, el tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, ha defensat els esdeveniments duts a terme fins ara, les conseqüències per a l'economia de la ciutat i el treball per minimitzar les afectacions que comporten.

Els ha desvinculat del turisme i respecte al 'road show' de Fórmula 1, ha dit que "algú ha de representar" les persones que hi van assistir, i que respecta les que es van manifestar en contra.