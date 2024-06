El Port de Tarragona inaugura la nova terminal de creuers

per Redacció CatalunyaPress

El Port de Tarragona ha inaugurat la nova terminal de creuers al Moll de Balears, amb capacitat per gestionar tres vaixells simultanis, informa en un comunicat aquest dimecres.

Els alcaldes de Tarragona i Vila-seca, Rubén Viñuales i Pere Segura; la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó; el president del Port de Tarragona, Saül Garreta, i el president de Global Ports Holding, Mehmet Kutman, van inaugurar aquest dimarts la infraestructura.

La terminal l'ha desenvolupat Global Ports Holding, que ha destinat 5,5 milions d'euros, al Moll de Balears, construït entre el 2020 i el 2021 en 18 mesos a partir d'una inversió de 30 milions d'euros per part de l'Autoritat Portuària de Tarragona (APT).

Aquesta darrera inversió ha permès ampliar la superfície disponible per a l'operativa de creuers amb una línia d'atracament de 759 metres i una esplanada de 40.000 metres quadrats.

Saül Garreta

Per Saül Garreta, aquesta nova infraestructura "permet oferir una operativa molt més còmoda i àgil" per als turistes, cosa que considera un pas endavant quant a la qualitat del servei ofert.

"Al costat de l'electrificació del moll permetrà descarbonitzar aquesta activitat al Port i aconseguir una activitat de creuers més sostenible a la Costa Daurada", ha afegit.

Arribada de turistes

El Port de Tarragona va tancar el 2023 amb un total de 57 escales i 115.022 creueristes, fet que va suposar un increment del passatge del 79% en comparació amb les dades del 2022.

Les previsions per a aquesta temporada 2024, amb l'arribada d'aquesta nova terminal, són de 60 escales i uns 122.000 passatgers, una xifra similar a la del 2019, que va tancar amb més de 128.000 passatgers.

La nova terminal de Global Ports Holding agilitzarà les operatives d'embarcament i desembarcament de creueristes, ja que ha estat dissenyada posant el focus en la funcionalitat, l'ecoeficiència i la comoditat dels passatgers.

Setmana de l'Hidrogen del Port de Tarragona

A més de la inauguració, el Port de Tarragona està immers en la Setmana de l'Hidrogen, marcada per presentacions i debats sobre l'impacte territorial dels projectes amb hidrogen, així com pels permisos necessaris per a la seva implementació.

Segons un comunicat d´aquest dilluns de la infraestructura, la jornada s´ha celebrat al Moll de Costa del Port de Tarragona, i també ha abordat l´impacte social i econòmic dels projectes.

La jornada ha començat a les 9.00 hores amb una benvinguda a càrrec del representant de la Unió Europea (UE) a Barcelona, Manuel Szapiro; el president del Port de Tarragona, Saül Garreta, i el director tècnic de la Vall de l'Hidrogen de Catalunya, Isaac Justícia.

Durant la jornada s'han desenvolupat diverses presentacions i taules rodones, on els experts han coincidit que la implementació de projectes amb hidrogen només serà possible “a partir de la cooperació”.

Garreta ha tancat la jornada, i ha destacat que "sovint es parla molt de la producció de l'energia i del transport i queda en un segon pla la necessitat d'obtenir aigua abundant i de qualitat" per poder produir hidrogen verd.