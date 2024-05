Es torna a posar en marxa el projecte Barri a Barri de Lleida

La Paeria de Lleida ha reprès el programa d´actuacions intensives de neteja i manteniment Barri a Barri a la zona de Pius XII i al barri d´Universitat. Els serveis de neteja, parcs i jardins, enllumenat públic, manteniment de voreres i mobiliari urbà, aigua i clavegueram, semàfors, senyalització i pintura vial estaran durant tota aquesta setmana i la propera en aquest sector de la ciutat per reforçar l'actuació ordinària del dia dia i millorar l'estat de l'espai públic.

El paer cap, Fèlix Larrosa, acompanyat de la primera tinenta d'alcalde i regidora d'Agenda Urbana, Begoña Iglesias, ha supervisat avui les tasques amb els responsables dels diferents serveis, les empreses concessionàries i els representants del veïnat, que li han expressat les seves inquietuds sobre les actuacions necessàries al barri.

Larrosa ha destacat que aquesta segona edició del Barri a Barri té com a objectiu adequar l‟espai públic, amb un esforç important de la Paeria en personal dels equips i brigades dels diferents serveis i també econòmic. "Nosaltres hem de ser molt insistents en aquesta actuació de millora, neteja i reparació, però també hi ha una segona part, que és tant o més important, que és el respecte que hem de tenir per aquell espai que compartim", ha afirmat Larrosa. L'alcalde ha fet una crida al civisme de la ciutadania perquè tingui més cura per l'espai públic i per aconseguir una ciutat més polit.

El programa Barri a Barri a la zona d'Universitat inclourà tasques de neteja amb aigua a pressió de voreres i carrers, illes de contenidors i mobiliari urbà; repintat i reparació de bancs; esbrossada de voreres i escocells; revisió de llambordes; retirada d'adhesius i neteja de fanals; neteja i repintat d'armaris d'instal·lacions elèctriques; neteja i repàs de pintura a les columnes de semàfors; el repintat de les fonts i la neteja d'embornals, col·lectors i escomeses d'aigua.

Les tasques s'allargaran fins al 24 de maig. Durant aquesta primera setmana se centren a la part del barri queda per sobre del carrer Pius XII i la setmana que ve, se centraran als carrers i places entre Pius XII i la rambla d'Aragó. A partir del 27 de maig, el Barri a Barri es traslladarà al barri de Noguerola.