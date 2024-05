El PP porta Collboni a la Junta Electoral per les inversions a la Barceloneta

El líder del Partit Popular (PP) a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha denunciat l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, davant de la Junta Electoral de Zona de Barcelona per anunciar inversions per a millores al barri de la Barceloneta en una roda de premsa aquest divendres 31 de maig.

En la denúncia esmentada, Sirera sol·licita a la Junta Electoral que prohibeixi la celebració de l'acte i que, en cas que s'hagi celebrat (com ha passat), incoï un expedient sancionador.

El regidor popular argumenta que, encara que l'Ajuntament no edita o difon imatges d'acció de govern, "el cert és que els mitjans de comunicació recullen aquesta visita i anuncien l'acció de govern, fet que desvirtua la prohibició de fer publicitat institucional".

En un comunicat, Sirera ha considerat que Collboni està fent “una utilització partidista dels mitjans institucionals per fer propaganda política” i alerta que contravé els articles 50.2 i 50.3 de la LOREG.

Per al líder popular, l'alcalde vulnera "totalment els principis d'igualtat" amb aquesta roda de premsa, mentre que aquest mateix divendres 31 s'ha celebrat el Ple ordinari del mes de maig sense part d'impuls i de control i sense que els grups hagin pogut presentar iniciatives pel període electoral.

ERC presumeix del pla per al barri

Encara relacionat amb activitats que tindran com a epicentre aquest barri, el grup municipal d'Esquerra Republicana ha tret pit després d'aconseguir que les mesures en què Esquerra més ha insistit s'incloguin a les inversions previstes són els 3,7 milions per a la rehabilitació de l'antiga Cooperativa del S.XX, amb l'objectiu de recuperar-ne l'ús i que sigui un espai per a joves amb usos comunitaris, l'ampliació de l'escola bressol Municipal del Mar, amb una inversió de 2,2 milions, una nova pista de La Maquinista, per valor d'1,7 milions i més inversions en equipaments esportius o la millora urbanística de la Plaça Poeta Boscà i els seus entorns, amb un procés de participació veïnal per fer espais de jocs o pacificar carrers adjacents.

"Des d'Esquerra ho tenim clar, qualsevol esdeveniment ha de deixar un llegat i un retorn social a favor de la gent", ha assegurat la líder d'Esquerra a l'Ajuntament, Elisenda Alamany. "La Barcelona oberta al món ha de servir per millorar la vida als veïns i veïnes i per preservar els qui som", ha reblat.

"Amb mesures com aquestes garantim que a partir d'ara el que passi a la ciutat tingui un retorn a la gent i als barris", ha sentenciat Alamany.