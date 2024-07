Un altre premi: el Cupó Diari de l'ONCE torna a tocar a l'Hospitalet de Llobregat

per Pau Arriaga Pérez

L'ONCE ha repartit 175.000 euros a l'Hospitalet de Llobregat al sorteig del Cupó Diari del passat dijous 4 de juliol a l'Hospitalet de Llobregat. Curiosament, l'organització va repartir un premi del mateix import a la mateixa ciutat el 27 de juny passat.

En aquest cas ha estat Juan Manuel Escobar, persona amb discapacitat com tots els venedors i venedores de l'ONCE, és qui ha portat la sort a l'Hospitalet de Llobregat, des del quiosc situat al número 2 del carrer Josep Prats. Com va fer el seu company Víctor García, fa tot just uns dies, va vendre cinc cupons premiats amb 35.000 euros cadascun

L'agència de l'ONCE a l'Hospitalet de Llobregat presta serveis personalitzats a 610 afiliats i afiliades i té 145 agents venedors dels productes de joc de l'Organització.

El Cupó Diari de l'ONCE posa en joc un premi de 500.000 euros al número més la sèrie, i 49 premis de 35.000 euros a les cinc xifres del número premiat. A més: 450 premis de 250 euros en les quatre primeres xifres i 450 premis més en les quatre últimes; 9.000 premis de 25 euros en el cas de tres darreres o tres primeres; i el mateix per a les dues primeres i últimes (6 euros), i reintegrament de 2 euros a la primera o última xifra del nombre premiat.

Els cupons de l'ONCE es comercialitzen pels 19.000 agents venedors, 2.400 a Catalunya, que integren la xarxa de vendes. Gràcies al Terminal Punt de Venda (TPV) el client pot escollir a l'instant el número que més li agradi. A més, es poden adquirir des de la pàgina web de l'organització i establiments autoritzats.

Els cupons de l'ONCE són part dels productes de loteria social, segura, responsable i solidària de l'Organització que, des del disseny fins a la comercialització, implementa controls per neutralitzar consums descontrolats, prohibeix expressament la venda a menors d'edat o el consum a crèdit, entre altres mesures.

L'Organització manté una responsabilitat amb la ciutadania promovent una política de joc responsable amb els sistemes d'avaluació i de seguiment més exigents definits per l'Associació Mundial de Loteries i l'Associació Europea de Loteries.