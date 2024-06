La preocupant xifra que Tarragona destina a la neteja per culpa del caduc contracte

per Helena Celma

La gestió de residus a Tarragona ha esdevingut una càrrega econòmica significativa per a l'Ajuntament i els ciutadans. El contracte vigent, que va vèncer l'abril del 2023, ha deixat el municipi en una situació complicada. El 2024, es preveu que les despeses en neteja pública arribin als 28,7 milions d'euros, una xifra comparable al cost anual de l'aparcament Jaume I, una infraestructura el deute de la qual ha estat un llast per a la ciutat durant anys.

Aquest desajust financer en la gestió de fem supera altres despeses significatives de l'Ajuntament, com els 22 milions d'euros destinats a Serveis Socials i els 19,1 milions per a Seguretat Ciutadana, tal com explica Diari de Tarragona . Aquest contrast subratlla la magnitud del problema, ja que la neteja pública ha esdevingut una de les principals partides del pressupost municipal.

El contracte amb Foment de Construccions i Contractes (FCC) es va renovar el 2010, però les condicions han quedat desfasades. La ciutat ha crescut i moltes noves àrees urbanitzades no estan cobertes pel contracte original. Aquesta deficiència obliga l'Ajuntament a desviar recursos d'altres zones per mantenir la neteja en aquestes noves àrees i afecta la qualitat del servei a tota la ciutat.

Durant el període de continuïtat amb FCC, l'Ajuntament està obligat a pagar preus actualitzats pels serveis prestats, però no pot fer inversions en nova maquinària. Aquest impediment ha portat a l'ús continu de vehicles antics i sovint avariats, cosa que compromet l'eficiència i l'efectivitat del servei de neteja. A més, la manca d'inversió es tradueix en un servei que no pot respondre adequadament a les necessitats d'una ciutat en creixement constant.

L'esperança d'una solució rau en l'adjudicació del nou contracte de gestió de residus a Urbaser, prevista per al juliol. Aquest nou contracte promet cobrir més àrees urbanitzades i millorar la qualitat del servei, amb la inclusió de noves tecnologies i maquinària moderna. Tot i això, fins que aquesta transició es concreti, els residents de Tarragona continuaran bregant amb un sistema de neteja pública costós i poc efectiu.

L'impacte financer i logístic de la gestió de residus a Tarragona no només afecta les arques municipals, sinó que també repercuteix a la vida diària dels ciutadans. La ineficiència en la recol·lecció i el manteniment de residus genera descontentament i planteja preguntes sobre la capacitat de l'Ajuntament per gestionar serveis essencials de manera efectiva.