Presentat el cartell de les Santes de Mataró

per Pau Arriaga Pérez

El cartell de les Santes 2024 s'ha creat a partir del mural pintat per l'artista Mohamed El Ghacham a una paret d'uns habitatges a l'Avinguda del Perú. L´obra reflecteix fidelment l´estil de l´artista, mostrant una escena quotidiana i familiar on diferents generacions, assegudes al voltant d´una taula, comparteixen vivències i records de la Festa Major de Mataró. Elements com un cartell de l'any 1936, la samarreta de les Santes que porta un dels personatges i la presència d'algunes figures institucionals contextualitzen la celebració de la festa major.

El cartell per a Les Santes 2024 és una fotografia del mural, clarament identificable com una obra situada a la via pública del barri de Rocafonda. La tipografia utilitzada al cartell evoca els estils del cartellisme dels anys 30, similar a la del cartell de les Santes del 1936 que apareix a l'escena del mural.

Els actes de consuetud començaran el dimecres 19 de juliol a la tarda amb l'Estrena i la Proclama.

Accessibilitat

Continuant la línia iniciada l'any passat Les Santes d'aquest any seran inclusives i accessibles amb l'objectiu d'apropar la festa al màxim de persones perquè tothom pugui accedir en condicions de confort, igualtat i seguretat. Hi haurà els espais reservats per a persones amb mobilitat reduïda, trams tranquils amb menys música, menys pirotècnia, sense sorpreses i amb explicacions prèvies del que passarà, i també els anomenats “espais de la calma”, o de tornada a la normalitat.

Concretament, es treballa per garantir l'accessibilitat als actes de festa major a persones amb trastorn del neurodesenvolupament (TEA; Asperger, TDAH, etc), així com l'accessibilitat física de persones amb mobilitat reduïda.

Aquestes accions es concretaran en els següents actes: Desfilada, Passi, Anada a la residència, Postal de gegants i Tancarem. A la Trucada ia l'Espai familiar hi haurà un espai accessible ia l'Enfigura't hi tindran accés prioritari. També hi haurà espais reservats per a persones amb mobilitat reduïda als escenaris de la plaça Santa Anna, el Parc Central i el Passeig marítim.