per Redacció CatalunyaPress

La Sindicatura de Comptes ha detectat fraccionament de contractes a l'Ajuntament de Terrassa (Barcelona) corresponents a l'exercici del 2021, segons consta en un informe consultat aquest dimecres.

L'òrgan fiscalitzador explica que en la revisió dels contractes menors s'han detectat "determinades incidències relacionades amb la contractació separada de prestacions que haurien d'haver estat objecte d'un únic contracte pel fet de constituir una unitat operativa o funcional, o perquè estan relacionades amb contractacions successives per cobrir necessitats recurrents o previsibles".

Aquestes incidències han donat com a resultat, afirma, que s'hagin eludit els requisits de publicitat o dels relatius als procediments d'adjudicació que haurien correspost pel que constitueixen un fraccionament indegut del contracte i, en conseqüència, un incompliment dels articles 99.2 i 118.2 de la Llei de contractes del sector públic".

Així mateix, explica que "el contracte del servei de neteja d'edificis, locals i dependències de l'Ajuntament de Terrassa i centres públics d'ensenyament del Patronat Municipal d'Educació va ser adjudicat el 2011 per a un període de 6 anys, però "es va continuar prorrogant, indegudament, fins i tot l'exercici 2021".

El contracte de serveis de manteniment i neteja parcial de les zones verdes públiques i serveis de control d'adventícies als vials del municipi de Terrassa es va adjudicar l'exercici 2015 amb una durada inicial de 2 anys i 1 de pròrroga, però “el servei va seguir prestant-se sense contracte en vigor fins al mes de març de 2021, contràriament al que disposa la normativa”.

També indica que "en cap dels expedients de la mostra licitats pel procediment negociat sense publicitat no s'ha trobat constància de l'existència d'una negociació prèvia a l'adjudicació, de les condicions de la contractació".

AL·LEGACIONS

Sobre el fraccionament detectat, l'Ajuntament explica a les al·legacions que "durant els últims anys el Servei de Contractació ha fet un esforç de pedagogia als serveis impulsors dels expedients quan s'ha apreciat una possible reiteració de l'objecte contractual mitjançant contractes menors".

Respecte a la pròrroga dels contractes, l'Ajuntament al·lega que es va fer "per no interrompre un servei essencial d'afectació als interessos públics, i el retard en l'adjudicació va ser a conseqüència d'incidències resultants d'esdeveniments imprevisibles per a l'òrgan de contractació produïdes a els diferents procediments dadjudicació”.