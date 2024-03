El Pretori de Tarragona, d'estrena després de que s'acabin les obres

La restauració de les tres façanes del Pretori de Tarragona ha arribat al final. Les obres, que van engegar l'estiu del 2023, han durat menys del que estava previst. Aquesta reducció en el termini s'ha aconseguit "en temps rècord, posant tots els mitjans humans i materials per accelerar els treballs, per part de l'empresa de restauració i la direcció de l'obra", segons ha explicat el conseller de Patrimoni, Nacho García, a qui ha volgut agrair lesforç; atès que l'inici del període reproductiu dels falciots s'inicia durant el mes de març i les obres eren incompatibles amb aquest fet.

Així doncs, finalment "avui podem comprovar el magnífic resultat d'aquest primer projecte, que té per objectiu la transformació total del monument", ha apuntat el conseller, ja que el Pretori "és un dels vestigis més destacats del conjunt arqueològic de Tarraco, Patrimoni de la Humanitat.” En aquest sentit ja hi ha altres projectes en marxa com són la restauració de la volta del sarcòfag, la millora de les escales exteriors, una nova il·luminació a la volta llarga i la petició d'una subvenció Next Generation del Ministeri de Turisme per a la museïtzació de lespai, pendent daprovació.

Neteja, inclemències meteorològiques i estudi històric

Les tasques realitzades al projecte que finalitza avui han estat principalment tres: la neteja i restauració de les façanes; la diagnosi del monument i l'estudi històric. Pel que fa a la neteja, s'ha treballat principalment amb les afectacions sofertes durant molt de temps, principalment per femta de coloms, que han provocat una degradació a llarg termini de la composició química de la pedra i l'han anat modificant, fent-la més porosa i fràgil.

En aquest sentit s'han fet més petits els forats de les façanes, perquè no permetin la nidificació de coloms però, en canvi, sí que es permeti l'accés a altres aus, com els falciots, que com ja hem vist són una espècie protegida, que tenen l'hàbit de venir al Pretori i que a més no provoquen danys al monument.

Una segona tasca o objectiu era veure l'estat del monument davant de les inclemències meteorològiques, principalment per l'afectació de l'aigua. A totes les restauracions de pedra o d'edificis amb maçoneria, l'aigua s'infiltra per les escletxes i si aquestes són molt grans es queda entollada i varia segons canvis bruscos de temperatura, com ara gel o evaporació i això pot provocar trencaments a la pedra. En aquest sentit, s'ha fet una intervenció molt acurada i s'ha tractat l'estat de cada pedra de forma individualitzada, peça a peça, segons les patologies que contenia i segons el context que l'envoltava.

El fet de tenir instal·lada aquesta bastida ha permès un tercer element, que ha estat l'estat aprofundir en l'estudi històric i arqueològic, ja que és un dels monuments que ha viscut més fases històriques i s'hi ha anat adaptant. La torre del Pretori formava part de les estructures del Fòrum Provincial de Tàrraco i va ser construïda al segle primer després de Crist. La seva funció original va ser, al principi, servir de caixa d'escales entre la plataforma inferior de l'edifici del circ i l'edifici de la plaça de representació del Fòrum Provincial. Tot i això, durant els segles va patir moltes transformacions i va tenir molts usos diversos.

El Pretori que veiem actualment està construït en diferents èpoques, per tant, amb diferents mètodes constructius i materials. L'estudi ha servit per corroborar la importància del monument i fer més visibles i destacades totes les parts que corresponen als diferents moments de la història. Per exemple, les parts inferiors normalment, que són les que es conserven de la fase romana, o les parts superiors que corresponen a lèpoca medieval i moderna. Amb la restauració també s'han pogut reconèixer i restaurar tant per les marques dels picapedrers, com impactes de projectils, entre d'altres.

Cal afegir, com a novetat, que els treballs de la cantonada plaça del Rei amb Sant Hermenegild, han posat al descobert una arcada segurament d'època medieval que estava oculta pels treballs de restauració anterior i que amb aquesta actuació es recupera i quedarà vista, enriquint la lectura històrica del monument.

El projecte ha costat 662.379,09 euros.