Protecció Civil preveu fort onatge a Catalunya aquest diumenge

per Redacció CatalunyaPress

Protecció Civil de la Generalitat ha informat aquest divendres d'avís d'onatge a Catalunya aquest diumenge i segueix activat el pla especial d'emergències per risc de vent a Catalunya (Ventcat) a diverses comarques de Lleida i Girona.

Els episodis més intensos es contemplen a partir de les 12 hores amb onades superiors als 2,5 metres i la direcció d'onatge serà de component sud, així com també hi haurà mar de fons "notable", segons un apunt a 'X' recollit per Europa Press.

També continua aquest divendres l'avís per intensitat de pluges a l'Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i la Vall d'Aran (Lleida).