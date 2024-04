La intel·ligència artificial (IA) està en boca de tothom, i no precisament pels consells de moda! Mentre que uns adverteixen sobre la seva possible amenaça existencial, altres la utilitzen per resoldre els misteris de la vida, com determinar quin municipi català s'emporta la corona de la "lletjor".

En aquesta història, ChatGPT, aquest geni digital capaç de simular converses humanes i generar imatges fictícies, es fica en terreny pantanós. El seu veredicte? L'Hospitalet de Llobregat s'emporta el premi al municipi més lleig de Catalunya! Per què? Bé, la IA no va amb embuts, només llança conclusions contundents.

Però, alt! És que la IA té el sentit de l'humor d'una pedra? Potser sí, potser no. Després de tot, cada lloc té el seu propi encant, fins i tot si és una lletjor encantadora! Així que abans de llançar pedres, recordem que la bellesa és a l'ull de l'espectador, i sempre hi ha alguna cosa especial a cada racó, fins i tot als més inesperats!

En resum, no prenguem gaire seriosament les opinions de les màquines sobre estètica. Al cap i a la fi, fins i tot els robots poden tenir un mal dia de disseny!