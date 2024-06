La Rambla de Barcelona: així es veurà afectada la mobilitat a partir d'aquest dilluns

per Redacció CatalunyaPress

La Rambla de Barcelona encara el gruix de la seva reforma a partir del 17 de juny amb obres que provocaran afectacions a la mobilitat, que l'Ajuntament preveu "complexa" fins que acabin els treballs el febrer del 2027.

Després d'actuar al primer tram, entre Colom i Santa Madrona, aquest dilluns començaran les obres dels trams restants: Santa Madrona-Arc del Teatre, Arc del Teatre-Liceu, Liceu-Portaferrissa i Portaferrissa-Canaletes, que es faran tots a la cop i en tres fases acotades en trams de 50 metres per minimitzar les afectacions.

Els primers 10 mesos s'afectarà la calçada i la vorera lateral del costat Besòs (el del Gòtic), els 10 mesos següents la calçada i vorera lateral del costat Llobregat (el del Raval), i els 12 darrers mesos s'abordarà el passeig central per trams alterns per garantir el pas de vianants.

Mentre durin les obres, només hi haurà circulació en sentit ascendent i estarà restringida com fins ara al transport públic, serveis, emergències, trànsit local i mercaderies.

Tota aquesta actuació comportarà 32 mesos d'obres per tenir la reforma finalitzada al febrer del 2027, un termini que va fixar el govern municipal de Jaume Collboni per accelerar la transformació del passeig i reduir a la meitat els sis anys d'obres prevists inicialment.

Quatre passos habilitats

S'han habilitat passos provisionals de vehicles per donar accés i eixida als veïns i als vehicles d'emergència i mercaderies.

Inicialment s'han implantat quatre passes que creuen el passeig central a l'alçada dels carrers Portaferrissa, Boqueria, Ferran ia la plaça Reial, i també es contempla al carrer d'Escudellers que s'activarà segons les necessitats.

La circulació per la calçada del costat Raval canviarà de sentit i serà de pujada des de Colom fins a la plaça Catalunya, de manera que la Rambla només tindrà sentit ascendent de circulació.

Afectacions als busos

El transport públic també es veurà afectat, en concret les línies de bus que circulen per la Rambla: les que quedaran modificades seran la V13, la 59 i el bus nocturn N9.

La 59 continuarà pujant per la Rambla durant les obres, però de baixada aniran per Via Laietana, i la V13 i la N9 tindran l'origen i el final a la plaça Catalunya.

Les terrasses de la Rambla només es veuran afectades a la tercera fase, en què s'actuarà al tram central del passeig, i duraran entre cinc i vuit setmanes.