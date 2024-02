Els Reis van a l'Hospitalet per inaugurar la segona Torre Puig

per Helena Celma

Els Reis Felip VI i Letizia; el president de la Generalitat, Pere Aragonès; el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, il'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Núria Marín, han inaugurat aquest dimecres la segona Torre Puig, del grup de moda i perfumeria Puig.

També hi ha acudit el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto; el cap de l'oposició a Catalunya i líder del PSC, Salvador Illa, i el president executiu del grup, Marc Puig.

El nou edifici és al número 34 de la plaça Europa de l'Hospitalet, té més de 21.000 metres quadrats i la companyia l'ha impulsat per ampliar la seva seu central corporativa, ubicada a la contigua Torre Puig T-1 i inaugurada el 2014.

Marc Puig

El president executiu de Puig, Marc Puig, ha assegurat que el nou immoble és una “demostració” dels compromisos de la companyia com a empresa, entre els quals ha enumerat la seva vinculació amb Barcelona, la sostenibilitat i el benestar dels empleats.

"El nostre creixement i posició al mercat global ens obliga a fer un pas endavant en el nostre esforç de donar-nos a conèixer i explicar tot el que fa de Puig una empresa especial", ha afirmat, després d'assenyalar --textualment-- el caràcter discret de la família.

Gairebé 500 empleats

La segona Torre Puig albergarà els gairebé 500 empleats del seu Hub d'Operacions, que inclou un Centre d'Innovació amb una "extensa zona" d'innovació aplicada, prototipatge i tecnologia experiencial del món olfactiu, mentre que la primera de les torres n'acull d'altres 500 persones.

Entre altres, hi haurà l'espai de creació FabLab, els laboratoris de formulació de fragàncies, cura de la pell i maquillatge i el testeig de producte.

L´immoble, dissenyat per l´estudi d´arquitectura GCA Architects, compta amb 20 plantes amb llum natural, tres més d´aparcament i càrrega de vehicles elèctrics i diverses terrasses.

Una escultura de Joan Miró

Té un disseny estructurat en quatre galledes envidrades superposades i ha subratllat la presència de l'escultura de l'artista català Joan Miró 'Monument à la femme' al vestíbul.

El director de la Fundació Joan Miró, Marko Daniel, ha destacat la "gran sensibilitat artística" de la família i ha explicat que l'artista va utilitzar materials relacionats amb l'empresa per a la seva obra, com una ampolla de perfum que va servir de base per a una de escultures, en un vídeo projectat durant l'acte.

Sostenibilitat

La segona Torre Puig s'ha erigit sota "rigorosos criteris de sostenibilitat" que, segons el grup, situen el consum energètic dins del Top 15% dels edificis d'oficines d'Espanya amb més rendiment energètic.

Compte amb els seus propis sistemes de producció d'energia solar tèrmica i fotovoltaica, la certificació Leed Gold amb una puntuació de 71/100 i la màxima etiqueta d'eficiència energètica 'A'.