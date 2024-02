Rescaten un mico que ha viscut engabiat durant 35 anys en un pis de Barcelona

per J.C. Meneses Montserrat

Linito és un mico caputxí que durant gairebé 35 anys va viure engabiat en un pis de Barcelona en unes condicions lamentables i totalment inadequades per a un animal de la seva espècie.

L'animal convivia amb la propietària, una senyora d'aproximadament 80 anys.

La senyora gran ja no se'n podia fer càrrec. Fa més de tres dècades ho havia comprat per 45.000 pessetes (uns 270€).

La primera vegada els animalistes de FAADA van tenir constància de la "lamentable situació en què vivia va ser l'any 2014", relata l'associació animalista a la seva pàgina web.

En aquell moment van començar a treballar "per oferir-li una nova vida, en un entorn adequat i acompanyat d'altres individus de la mateixa espècie", expliquen en un comunicat recollit per CatalunyaPress.

"En les visites que realitzem al domicili, vam detectar nombroses i greus irregularitats a nivell de benestar. Linito vivia sol, en una gàbia de 2x1x1 metres, ubicada al menjador del pis, que en la majoria de les ocasions estava bruta i no disposava de zona exterior ni accés a llum solar directa", afegeixen.

"La seva propietària reconeixia que des del 2014 l'animal no havia sortit mai de la seva gàbia", continua la nota de premsa remesa als mitjans.

El mico "vivia condemnat a no poder córrer, saltar, desplaçar-se i interactuar amb altres animals, cosa fonamental per a una espècie social". "La seva dieta, a més, era inadequada i molt poc variada. I per tot això, juntament amb la falta de llum natural, mostrava un aspecte físic molt deteriorat", expliquen des de FAADA.

L'associació va intentar activament aconseguir la cessió de l'animal, però la propietària no estava disposada a donar-li una oportunitat de tenir una vida millor. De la mateixa manera, van interposar nombroses denúncies. P

Tot i això, i tal com denuncien des de l'associació, "ni l'Ajuntament de Barcelona, ni la Generalitat de Catalunya ni la Fiscalia de Medi Ambient de Barcelona no van intervenir mai en més de 10 anys", malgrat que tots tenien competència per actuar .

L'any 2023 van tornar a insistir a l'Ajuntament de Barcelona perquè procedís al decomís de Linito, tenint en compte el mal estat de l'animal, el seu origen il·legal i que la seva tinença està prohibida a la ciutat, en virtut de l'Ordenança sobre la protecció, tinença i venda d'animals, a l'article 29 de la qual es prohibeix expressament la tinença de primats. Tot i això, des de l'Ajuntament els van manifestar el cas no era de la seva competència i que per tant no podien actuar.

Però el gener del 2024, arran de l'entrada vigor de la Llei de protecció dels Drets i el Benestar dels animals, van decidir presentar una nova denúncia davant la Generalitat de Catalunya, fonamentant-la que aquesta llei prohibeix de manera explícita la tinença de primats a tot el territori nacional. Això els va obligar a actuar, sense que poguessin continuar eludint la seva responsabilitat.

I les pressions han fet efecte. Finalment, 14 de febrer, després d'una llarga negociació amb la propietària de l'animal, es va aconseguir la cessió de Linito. Ha estat traslladat a la Fundació MONA on passarà una primera fase de rehabilitació, i posteriorment serà traslladat a un altre centre per brindar-li la possibilitat de socialitzar amb individus de la seva espècie. Així mateix, també han aconseguit el decomís d'una gossa que la propietària de Linito havia adquirit recentment i que mai no sortia al carrer.

"Avui és un dia important en què celebrem aquesta gran victòria, però, lamentem que la manca de determinació per part de l'administració hagi impedit fer aquest rescat abans. Durant els 10 anys en què les autoritats s'han mostrat impassibles davant la situació de Linito, s'ha perpetuat el seu patiment i se li han pres anys en què podria haver estat gaudint d'unes condicions de vida dignes", conclou l'associació en el comunicat.