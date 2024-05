Desvelen com es va concedir el permís a Louis Vuitton per desfilar al Park Güell

per Redacció CatalunyaPress

L'Ajuntament de Barcelona va autoritzar la desfilada de Louis Vuitton de dijous al Park Güell amb un decret de batlia el 25 de gener, segons la resposta de Barcelona Serveis Municipals (BSM, gestora del parc) a BComú sobre la informació de l'esdeveniment.

Aquest decret es va emetre després que la Comissió Tècnica d'Esdeveniments del Park Güell de Parcs i Jardins donés el 16 de gener una “opinió favorable” per a la celebració de la desfilada de la signatura de moda francesa al parc.

Ha considerat que l'esdeveniment sol·licitat per Louis Vuitton, com a patrocinador principal de la Copa Amèrica, "té l'excepcionalitat i la rellevància suficient per autoritzar-lo" i compleix els requisits.

El decret va permetre aprovar la Comissió Tècnica d'Esdeveniments del Park Güell per analitzar i valorar les sol·licituds d'ocupació per dur a terme esdeveniments al parc i "determinar-ne l'excepcionalitat i el caràcter de promoció internacional de la ciutat".

La comissió també contemplava valorar els criteris i les condicions per concedir llicències d'ocupació per a esdeveniments al Park Güell.

Una activitat de caràcter excepcional

El 12 de febrer, la comissió va rebre un informe de la Gerència de Promoció Econòmica sobre la realització de la desfilada com una activitat de caràcter excepcional i “que formarà part del programa d'activitats de la Copa Amèrica tal com es recull en el marc de col·laboració establert entre Louis Vuitton i l'Ajuntament".

Superats aquests tràmits, l'Ajuntament va emetre el 30 d'abril la llicència que va autoritzar el districte de Gràcia i Louis Vuitton a ocupar l'espai.

I el dijous 23 de maig, coincidint amb el dia de la desfilada, BSM va signar el contracte de cessió perquè Louis Vuitton pogués dur a terme el seu esdeveniment.

Preparatius per al muntatge accidentats

La firma francesa va començar els preparatius de la desfilada el 14 de maig amb un muntatge on es van produir desperfectes patrimonials en un tram de la coronació del mur de pedra proper a l'escala que dóna accés a la plaça Natura.

L'Ajuntament va al·legar que van ser provocats per "un error humà" i que el mateix consistori el repararia i que l'empresa organitzadora assumiria les despeses de reparació.

Veïns en contra de la desfilada

Arran d'aquest incident, els veïns, organitzats a través del Consell Veïnal del Turó de la Rovira, van començar a posicionar-se en contra de l'esdeveniment i van convocar mobilitzacions per exhibir-ne la protesta.

La principal va ser aquest dijous una hora abans de la desfilada, quan més de 100 manifestants es van concentrar a la rambla Mercedes amb el lema 'Els barris no som una passarel·la per a la seva desfilada' i en què va haver-hi tensió i enfrontaments entre alguns manifestants i agents dels Mossos d'Esquadra.

Aquest divendres, l'alcalde, Jaume Collboni, ha reivindicat la celebració de la desfilada perquè creu que suposa un impuls per al sector de la moda catalana i barcelonina, i ha considerat “legítimes” les protestes.