Revelen qui serà el nou bisbe de Girona

per Helena Celma

El Papa Francesc ha nomenat l'abat de Poblet (Tarragona), Octavi Vilà, nou bisbe de Girona, segons ha fet públic la Santa Seu aquest dijous i ho ha traslladat en un comunicat el Bisbat de Girona.

Nascut a Tarragona el 1961, és monjo cistercenc i abat del Monestir de Santa Maria de Poblet, i pren el relleu a Francesc Pardo.

Aquest va ser bisbe de Girona des del 2008 fins a la seva mort, el 31 de març del 2022, encara que havia presentat la seva renúncia el 26 de juny del 2021.

"Davant la situació de la seva vacant en què es trobava el Bisbat de Girona, i segons disposa el Codi de Dret Canònic", l'1 d'abril del 2022 el Col·legi de consultors va triar el vicari general, Lluís Suñer, com a administrador diocesà, càrrec continuarà exercint fins al dia de l'ordenació episcopal i la presa de possessió del nou bisbe.

Vilà va entrar a Poblet el juliol del 2005, va ser ordenat diaca el 21 d'abril del 2014 per l'arquebisbe-bisbe d'Urgell, Joan Enric Vives, i prevere l'1 de maig del 2015 per l'arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol.

Nomenat subprior el maig de 2014, va ser elegit abat el 3 de desembre de 2015, "va rebre la benedicció abacial" el 27 de febrer de 2016 de mans de l'abat general de l'Ordre Cistercenc, Mauro Giuseppe Lepori, i va ser confirmat com a abat per la comunitat fins a complir l'edat reglamentària el 2 de desembre del 2021.

Trajectòria

Vilà és llicenciat en Geografia i Història (1984) i diplomat en Biblioteconomia i Documentació (1987) per la Universitat de Barcelona (UB); va cursar un postgrau en Noves Tecnologies de la Informació per la Politècnica de Catalunya (UPC) el 1996 i un en Gestió Cultural per la Pompeu Fabra (UPF) el 2000; i va estudiar Filosofia i Teologia i la llicència en Teologia sistemàtica a la Facultat de Teologia de Catalunya del 2007 al 2015.

Com a abat de Poblet és president de la Congregació Cistercenca de la Corona d´Aragó i membre del Capítol General i del Sínode de l´Ordre Cistercenc, president del Patronat de l´Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià i membre del Patronat de Poblet.

Des del 2022 presideixen de la Reunió d'Abats i Provincials (RAPE) de Catalunya, i abans d'entrar al monestir va treballar a l'Hemeroteca de Tarragona, va ser secretari de la Germandat de Poblet, secretari del Patronat de Poblet, i secretari i vicepresident de l'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus (Tarragona).