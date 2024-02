Ripoll i Campdevànol, en alerta pels alts nivells d'arsènic a l'aigua

per Helena Celma

L'Ajuntament de Ripoll i el de Campdevànol (Girona) han recomanat a la població que s'abstingui de consumir aigua de l'aixeta per Nadóre o cuinar davant d'un augment en el nivell d'arsènic superior a 10 micrograms per litre a la zona que subministra als municipis .

La Societat Municipal d'Aigües de Ripoll (Somasra) ha detectat un augment d'aquest element químic, que es troba de forma natural a l'aigua, però que a causa de la sequera actual la xarxa d'aigua per al consum humà “conté uns nivells més alts d'aquest element", informen tots dos consistoris aquest dilluns en un comunicat.

Han afegit que la població sí que pot fer servir l'aigua de l'aixeta per dutxar-se, rentar la roba o rentar utensilis de cuina "sense risc per a la salut".

En un vídeo a la xarxa social 'X', l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, ha afirmat que han parlat amb la Conselleria de Salut de la Generalitat i ha demanat als ciutadans no consumir l'aigua de l'aixeta perquè "pot ocasionar problemes de salut" i no és apta en aquests moments per al consum.

Ha assegurat que l'Ajuntament de Ripoll i el de Campdevànol estan treballant per licitar les obres per ampliar i renovar la planta potabilitzadora.

Hi haurà filtres d'arsènic per millorar la qualitat de l'aigua, i que també esperen que plogui "per baixar els nivells" d'aquest químic.