Roben una mitjana de set motos al dia a Barcelona: Quines són les pitjors zones?

Els Mossos d'Esquadra van recuperar el 16 de maig 16 motos robades i van detenir vuit persones que circulaven amb motos sostretes en un operatiu especial de patrullatge i controls de trànsit al centre de Barcelona.

Així ho ha explicat en una roda de premsa aquest dimecres el subinspector de la Divisió de Recerca Criminal (DIC) de Barcelona dels Mossos d'Esquadra, Jordi Almendros, en què ha explicat que durant el dispositiu 'Senda' --que és la primera vegada que es fa i esperen fer-ho més vegades-- es van controlar 1.300 motos per verificar que no eren robades.

El mateix dia també es van fer inspeccions a tallers juntament amb efectius de la Guàrdia Urbana i amb agents d'Inspecció de Treball per comprovar si els treballadors tenien contracte.

"Molts robatoris i furts es donen perquè amb les presses moltes persones es deixen les claus a la moto i deixen el manillar desbloquejat, per la qual cosa hi ha oportunistes que aprofiten i les roben", ha detallat Almendros.

Tot i això, ha explicat que també hi ha grups més organitzats que carreguen les motos en furgonetes, "les deixen en algun lloc per comprovar que no porten dispositiu GPS i després agafen les peces i les porten al nord d'Àfrica o altres països europeus".

Amb aquest dispositiu, pretenen generar intel·ligència artificial i demanen col·laboració ciutadana perquè si algú detecta algun robatori, truqui al telèfon d'emergències 112.

Segons les dades, el 93,4% de robatoris es registren al carrer i el districte de l'Eixample és la zona amb “més afectació” de la ciutat.

Les pitjors zones per deixar la moto

En cas de ser víctima de robatori, Almendros recomana presentar denúncia a alguna comissaria propera i, per evitar la sostracció, estacionar la moto en pàrquings o en carrers "il·luminats", a més d'instal·lar localitzadors o GPS al vehicle.

"Sants Estació i hospitals són les zones més susceptibles on es roben motos, encara que a tota la ciutat pot passar. Respecte a la recuperació de motos, vam veure que es concentraven molt al barri del Besòs, al districte de Sant Martí, ia el barri del Carmel", ha afegit.

Motos robades el 2023

Durant el 2023, els Mossos d'Esquadra van comprovar que es van robar 2.587 motos --unes set cada dia-- a Barcelona, de les quals 1.028 es van recuperar, i van detenir 119 persones per un delicte de robatori i furt de vehicle.

"No realitzem aquest operatiu ara perquè hi hagi hagut un augment. Aquesta xifra de robatoris és similar a la de cada any. Hem vist que ha augmentat una mica, però perquè cada cop es compren més motos. El fet que amb el permís de conduir B es pugui conduir moto, fa que hi hagi més motos”, ha assegurat.

Així, Almendros ha aconsellat que quan es compri una moto es faci per un canal oficial, com els concessionaris, perquè fer-ho per una pàgina web de segona mà o alguna aplicació "implica riscos".