Sabadell incrementa 1.925 llocs de treball en un any i supera els 78.000

per Redacció CatalunyaPress

La xifra de llocs de treball a Sabadell se situa en 78.105 a 31 de març del 2024, dels quals 64.160 llocs pertanyen a la modalitat de treball assalariat i els 13.945 llocs restants a la modalitat de treball autònom. Segons aquestes xifres, la ciutat registra un increment de 1.925 llocs de treball (+2,5%) respecte del mateix moment de l'any anterior.

Pel que fa a les dues modalitats de treball, l'assalariat i l'autònom, el comportament interanual és positiu en tots dos casos. D'una banda, es registra un augment interanual dels llocs de treball assalariat del 2,9% (1.800 llocs de treball assalariat més) i en el cas dels llocs de treball autònom es registra un augment del 0,9% (125 més). Aquests són alguns dels indicadors principals del nou informe trimestral anomenat Infodades elaborat per l'Observatori de l'Economia Local de l'Ajuntament de Sabadell.

Per sectors, el creixement més gran, en termes absoluts, s'observa al sector serveis, amb una variació interanual del 2,3%, una taxa que equival a 1.475 llocs de treball més. En segon terme, se situa la indústria, amb un creixement interanual del 8,2% (590 més). Per contra, la construcció registra un descens del 2,6% del nombre de llocs de treball respecte al mateix moment de l'any anterior (140 menys).

L'Infodades constata que el sector que genera més ocupació a Sabadell és el dels serveis, amb 64.935 llocs de treball. En segon terme se situa la indústria, amb 7.825 llocs i finalment la construcció, amb 5.280 llocs.

Les cinc seccions d'activitat amb més pes entre els llocs de treball de Sabadell són el comerç a l'engròs i al detall que, juntament amb els llocs inclosos en les activitats de reparació de vehicles de motor i motocicletes, sumen 13.475 (el 17 , 3% del total). Tot seguit hi ha l'educació, amb 12.420 (el 15,9%), les activitats sanitàries i de serveis socials, amb 8.465 (el 10,8%), les indústries manufactureres, amb 7.130 (el 9,1%) i les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 5.380 (6,9%). Entre totes cinc aglutinen el 60% dels llocs de treball comptabilitzats a Sabadell.

Com indica el tinent d´alcaldessa de l´àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat, Lluís Matas, "Sabadell és una ciutat plena d´oportunitats laborals on s´ubiquen empreses que generen ocupació i treballem per l´atracció de nous centres de treball que permetin créixer la economia local".

Centres de treball

Pel que fa a la xifra de centres de treball a Sabadell, el 31 de març del 2024, és de 5.224, és a dir, 54 més que en el mateix moment de l'any anterior (1% més). La majoria dels centres de treball de la ciutat (4.025 centres, el 77% del total) corresponen al sector serveis. Per sota queden els centres de treball de la construcció (646, 12,4%) i de la indústria (544, 10,4%).

Les cinc seccions d'activitat amb més pes a Sabadell quant a la xifra de centres de treball són el comerç a l'engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes, amb 1.329 (el 25,4%), la construcció, amb 646 (el 12,4%), les indústries manufactureres, amb 534 (el 10,2%), l'hostaleria, amb 502 (9,6%) i les activitats professionals, científiques i tècniques, amb 421 (8,1%). La suma d‟aquestes activitats constitueix el 65,7% dels centres de treball de la ciutat.

El regidor de Desenvolupament Econòmic, Antonio Rodríguez, ha destacat que “l'augment de la contractació de persones menors de 24 anys aquest 1r trimestre és un indicador positiu i que ja suposa el 30% del total dels 11.049 contractes laborals”.