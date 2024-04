Sabotejats tres pous indispensables per al subministrament d'aigua a la Costa Brava

per Redacció CatalunyaPress

Tres pous d'aigua han quedat totalment inutilitzables a Castelló d'Empúries (Girona) a conseqüència d'un sabotatge, segons ha denunciat el Consorci d'Aigües de la Costa Brava,

L'entitat havia recuperat aquests pous per garantir el subministrament d'aigua per garantir el subministrament a diversos municipis en cas que no es produïssin precipitacions, i ara un ha quedat totalment inservible. Els dos restants sembla que són reparables, però en cap cas abans que comenci la temporada d'estiu.

Els sabotejadors han llançat ferros dins dels pous.

Aquest incident coincideix amb la protesta que els agricultors van convocar aquest dimarts.

El Consorci d'Aigües de la Costa Brava avalua els danys i han denunciat els fets als Mossos d'Esquadra, que estan investigant el cas.