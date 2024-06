Aquest és el cartell del Sónar 2024, que arrenca la setmana que ve

El festival Sónar 2024, un dels esdeveniments més esperats de l'any, es durà a terme els dies 13, 14 i 15 de juny, dividit entre les vibrants locacions de la Fira de Montjuïc per al Sónar de Dia i la Fira Gran Via per al Sónar de Nit. Aquest festival, reconegut per la seva dedicació a la música avançada i la cultura digital, promet oferir una experiència inoblidable a tots els assistents.

El cartell del Sónar 2024 destaca per la seva impressionant diversitat i qualitat. Entre els artistes més esperats hi ha Air, que interpretarà el seu icònic àlbum 'Moon Safari' en la seva totalitat, i Kaytranada, el prodigi canadenc del house i hip-hop.

Jessie Ware portarà el seu pop sofisticat, mentre que Ben Böhmer captivarà el públic amb el seu house i techno melòdic. Floating Points explorarà les fronteres de l'electrònica i el jazz, i Charlotte de Witte presentarà el seu poderós espectacle 'Overdrive'. També hi seran presents figures del rap contemporani com Vince Staples i del house com Folamour i Kerri Chandler.

Altres noms destacats al cartell inclouen The Martinez Brothers, imprescindibles a l'escena del house i techno, i Reinier Zonneveld, conegut pel seu enèrgic techno pur. Olof Dreijer, famós pel seu treball a The Knife, i el duo pioner del techno Surgeon & Speedy J, també es presentaran. La programació es completa amb actuacions úniques de Tommy Cash, Lee Gamble, Blackhaine i Gabber Eleganza, que portaran les seves innovadores exploracions sonores i performances viscerals al festival.

El Sónar de Dia comptarà amb actuacions d'artistes com Folamour, Lee Gamble, pablopablo, Bikôkô i Tommy Cash, a més d'esdeveniments especials com el +RAIN Film Festival, un festival de cinema enfocat a la intel·ligència artificial. Aquesta combinació de música i cultura digital promet oferir una experiència única i enriquidora als assistents.

Per la seva banda, el Sónar de Nit presentarà concerts d'artistes de primer nivell com Air, Floating Points, Kaytranada, Martinez Brothers, Vince Staples, Charlotte de Witte, Ben Böhmer i Jessie Ware. Aquestes actuacions nocturnes asseguraran que el festival mantingui la seva energia vibrant fins a les primeres hores del matí.