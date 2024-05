S'Agaró obre el centenari inaugurant l'estàtua al seu creador, Josep Ensesa

L'alcalde de Castell-Platja d'Aro i S'Agaró (Girona), Maurici Jiménez, ha inaugurat aquest dissabte a la plaça Mirador l'estàtua dedicada a Josep Ensesa Gubert (1892-1981), creador del conjunt urbanístic residencial de S'Agaró fa just un segle.

L'estàtua i l'obertura de l'exposició 'S'Agaró 1924-2024 Camí de Ronda', amb l'escultura, han servit per obrir els actes d'aquest centenari, informen els organitzadors en un comunicat.

La figura de bronze, creada i patrocinada per l'empresa Benito Urban, reprodueix Ensesa a mida real i amb un gest que, segons la seva néta, Virgínia Ensesa, reflecteix "un innovador, visionari, impulsor d'idees, creador i, sobretot" , un home amb determinació".

Ella presideix S'Agaró 100, organitzadora d'altres actes: la presentació del llibre del centenari a Barcelona (4 de juny), una exposició al Palau Robert de Barcelona (del 27 de juny al 29 de desembre), una altra sobre S'Agaró i el cinema a la localitat (des del 13 de juliol) al costat d'un cicle de pel·lícules (fins a l'11 de setembre), un concert de Josep Carreras (20 de juliol), una festa gastronòmica (dia 26), una regata (15 agost) i una exposició a Girona (del 16 de desembre al 15 de febrer).

L'origen de s'Agaró

Josep Ensesa Gubert va crear aquest conjunt residencial de la Costa Brava com a ciutat jardí noucentista al costat de l'arquitecte Rafael Masó, després d'aconseguir que el seu pare, l'industrial Josep Ensesa Subidas, comprés les terres entre la badia de Sant Pol i la platja de Sa Conca. Com que la zona no tenia nom, la família la va denominar com el rierol del lloc, l'Agaró, i l'edifici emblemàtic del projecte va ser l'Hostal de la Gavina, avui dels seus descendents.

L'arquitecte responsable del disseny de S'Agaró va ser Rafael Masó, un dels màxims exponents del modernisme català. Masó va dissenyar la urbanització amb un enfocament a l'harmonia entre els edificis i el paisatge, utilitzant materials locals i respectant la topografia natural de l'àrea. La primera construcció va ser l'Hostal de la Gavina, un hotel de luxe que es va convertir en el cor de la urbanització i que, des de la seva inauguració el 1932, ha acollit nombroses personalitats de l'àmbit artístic, polític i empresarial.