Sant Jordi 2024: com se celebrarà a Girona?

per Helena Celma

L'encant inigualable de Sant Jordi embolcalla novament els carrers de Girona, una ciutat que captiva amb la seva història i tradició.

Aquest any, la celebració torna a les seves arrels al Barri Vell, deixant enrere les restriccions que en el passat van obligar a mesures excepcionals.

És moment de joia, on roses i llibres tornen a tenyir la ciutat de màgia sense limitacions que entelin un dels dies més bonics de l'any.

Igual que en altres localitats catalanes com Barcelona, Lleida, Tarragona i Reus, s'espera una afluència massiva de persones que sortiran als carrers per submergir-se a la jornada gironina.

Aquesta vegada cau en un dimarts, però això no minva l'entusiasme per gaudir de les múltiples activitats preparades per a tots els públics.

L'epicentre de la celebració es trasllada de l'enrenou de l'esplanada de la Copa i el passeig de la Devesa a l'encant històric del Barri Vell.

Per a aquells que planegen viure Sant Jordi 2024 a Girona, es despleguen diverses alternatives per gaudir plenament de la gran festa literària de Catalunya, que es manifesta a la capital dels gironins.

L'Ajuntament, responent a la sol·licitud dels gremis de llibreters i floristes, ha decidit ubicar les parades de la festivitat al Barri Vell.

Tot i això, s'ha pres la precaució d'ampliar l'espai entre els llocs. Mentre que a la plaça de Catalunya es trobaran les parades de llibres i flors, les entitats sense ànim de lucre i les escoles ocuparan espais entre la Rambla, el pont de Pedra, el carrer de Santa Clara i el carrer Nou.

Aquesta distribució té com a objectiu reduir les aglomeracions que solien formar-se en anys anteriors.

El trasllat de la festivitat a l'esplanada de la Copa el 2021 va respondre principalment a la necessitat evitar contagis de COVID-19, una estratègia que s'ha mantingut durant aproximadament tres anys.

Ara, amb la situació més controlada, la ciutat recupera la seva essència al pintoresc Barri Vell.

Pel que fa a les activitats i les firmes previstes per a Sant Jordi 2024 a Girona, encara no s'han anunciat detalls específics per part de l'Ajuntament o les llibreries locals.

Tot i això, s'espera una jornada plena d'esdeveniments, amb la presència de destacades personalitats de l'àmbit literari disposades a compartir la seva passió per la lectura.

Entre les novetats editorials més esperades hi ha les obres de Ramon Gener, Eva Baltasar i Pol Guasch, els llibres de les quals prometen delectar els amants de la literatura.

L'any passat, entre els supervendes en català van destacar Les nostres mares (Proa), de Gemma Ruiz Palà, a la categoria de ficció, i Crims: Pecats capitals (La Campana) de Carles Porta, en no ficció.