Saturació al Park Güell: els veïns conviuen més de 2.000 taxis diaris

per Redacció CatalunyaPress

El Consell Veïnal del Turó de la Rovira de Barcelona ha alertat aquest dilluns de "més de 2.000 taxis diaris" a la carretera del Carmel, a l'entorn del Park Güell, i ha lamentat que no responen a la necessitat veïnal dels barris de la Salut, el Carmel i Can Baró.

Els veïns ho han dit aquest dilluns en un apunt a 'X' recollit per Europa Press, en què han explicat que "cap barri ha de patir el que pateixen a la Salut des de fa 10 anys: una allau de taxis i VTC diari que els fa la vida impossible, col·lapsa el transport i únicament respon a interessos turístics”.

Han assegurat que la xifra de 2.000 taxis "es dispara quan arriben els creuers", que generen soroll per sobre dels 65 decibels des de les 9 hores fins a les 19 durant tota la setmana, i que col·lapsen el transport públic.

Els veïns assenyalen que actualment hi ha vuit parades i que l'Ajuntament vol ampliar-les a 12; per això han demanat no ampliar la parada de taxis davant del Park Güell i retirar-la "immediatament de la Salut".

L'Ajuntament va explicar a l'abril que reordenaria les parades de taxi a tota la zona, eliminant la de la rambla de Mercedes i que augmentaria la capacitat de la situada a la carretera del Carmel, a més de crear-ne una de nova a la Mare de Déu de la Salut.

Més operaris per evitar irregularitats

Una altra de les mesures que demanen els veïns és posar operaris a la plaça de Vista Park i davant del Club Natació Catalunya per evitar que “els busos touroperadors descarreguin turistes a les parades de bus o als espais dels V19 i 24 per tal de no pagar l'aparcament municipal de busos del Park Güell".

També reclamen atendre les mesures que les 25 entitats dels Tres Turons i els sindicats de conductors de Transport Metropolitans de Barcelona (TMB) demanen des de principi d'any per garantir el dret dels barcelonins "a un transport públic absolutament saturat per la turistificació".

Davant d'aquest escenari, el Consell Veïnal del Turó de la Rovira ha convocat una reunió veïnal a la plaça de Vista Park aquest divendres a les 19 hores i avisa l'alcalde, Jaume Collboni, i la primera tinenta d'alcalde i regidor del districte de Gràcia, Laia Bonet, que bloquejarà "qualsevol mesura que no respongui a necessitats veïnals".