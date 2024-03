Per què la façana de l'ajuntament de Sabadell s'il·luminarà de color taronja?

La façana de l'edifici de l'Ajuntament s'il·luminarà de taronja aquest dimecres 13 de març, amb motiu del Dia Mundial de les Malalties Renals.

La commemoració se celebra habitualment el segon dijous de març, però aquest any, segons l'Associació per a la lluita contra les malalties renals (ALCER), s'il·luminarà la façana dimecres per evitar la coincidència amb la commemoració del Dia de l'Endometriosi i coincidint, així mateix, amb la instal·lació d'un punt informatiu per part de l'entitat al Mercat Central.

El lema del 2024 és “Salut renal per a tothom. Promovent la igualtat en l'accés a l'atenció sanitària” i les etiquetes a les xarxes socials seran #DiaMundialRonyó #DiaMundialdelRinyó #WorldKidneyDay #SHOWYOURKIDNEYS #Alcer

Es calcula que aproximadament el 10% de la població està afectada per una malaltia renal crònica.