Sirera (PP) demana a Collboni que eviti convertir Barcelona 'en una petita Veneçuela'

per Redacció CatalunyaPress

El president del grup del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona, Dani Sirera, ha exigit a l'alcalde Jaume Collboni, que compleixi la llei a les obres Via Laietana i “no converteixi Barcelona en una petita Veneçuela”.

Pel que fa a la sentència de Via Laietana, Sirera ha recordat que el setembre del 2023 ja va demanar la paralització de les obres d'aquest carrer en espera de sentència, veient que la reforma del Consell de Cent havia estat declarada il·legal.

En aquest sentit, ha lamentat que Collboni hagi continuat amb l'alcaldada d'Ada Colau, seguint amb les obres. "A les democràcies consolidades com la nostra, els alcaldes també han de complir la llei i ni la va complir Colau, ni sembla que Collboni pretengui complir en aquest cas ni amb la llei ni amb les resolucions judicials", ha afirmat en roda de premsa.

Sirera ha afirmat que mentre s'exigeix als ciutadans que compleixin les normatives i respectin la llei, “tenim un alcalde que incompleix reiteradament el Pla General Metropolità i les sentències judicials”. “És cert que Ada Colau era l'alcaldessa quan es va cometre aquesta il·legalitat, igual que també és cert que Jaume Collboni era el primer tinent d'alcalde, per tant alguna responsabilitat ha d'assumir el mateix alcalde, primer per permetre que fes el que va fer i ara per continuar tolerant que aquesta il·legalitat es mantingui i perduri en el temps”, ha conclòs.

D'altra banda, el president del grup municipal Popular, ha anunciat que al ple d'aquest divendres presentarà un prec per acabar amb la inseguretat al metro de Barcelona.

Assassinat d'un jove a Barcelona

Així mateix, Daniel Sirera ha exigit a l'alcalde, Jaume Collboni, que "doni la cara i assumeixi la responsabilitat de garantir la seguretat" a la ciutat, després de l'assassinat de l'un jove degollat a la Barceloneta durant la revetlla de Sant Joan.

En un comunicat d'aquest dimarts, el grup municipal ha destacat que el director dels Mossos d'Esquadra ha advertit que aquest estiu "pot ser complicat davant l'augment d'actes violents vinculats, en molts casos, amb el trànsit i el consum de drogues ".

Sirera ha reclamat a Collboni que comparegui per explicar quines mesures prendrà l'Ajuntament per acabar amb la violència als carrers i per lluitar contra l'obtenció d'armes, recull el comunicat.