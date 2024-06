Sirera (PP) denuncia que el carril bici de Via Augusta 'només causa embussos i caos'

El president del grup del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona, Dani Sirera, ha reivindicat l'eliminació del carril bici de Via Augusta en una acció del grup municipal. "Aquest carril està mal pensat, mal planificat i mal fet", ha afirmat el dirigent popular, i ha afegit que per aquesta via "no passa cap bicicleta"

Sirera ha declarat que "el carril bici de Via Augusta només causa embussos i caos circulatori, fet que suposa més contaminació atmosfèrica per la concentració de cotxes i més temps d'espera per a conductors".

Dani Sirera ha proposat com a alternativa “traslladar el carril a un carrer que no sigui tan important per a l'entrada i la sortida de la ciutat. Tenint en compte que la seva utilització es limita en exclusiva a unes hores molt concretes del dia, creiem que és el més intel·ligent”.

En aquest sentit, el president del grup ha explicat que “estic a favor de la mobilitat sostenible i, de fet, em moc amb bici per la ciutat, però no totes les vies són aptes per posar carrils bici. Cal ser raonables i els carrils s'han de fer amb sentit comú”.

Sirera també ha mostrat la seva preocupació per la seguretat dels vianants a causa de la pèssima construcció d'alguns carrils bici. “Alguns, com aquest de Via Augusta, estan situats entre la parada de bus i la calçada, per això és un perill per als veïns que pugen o baixen de l'autobús. Així com aquells que estan situats a la calçada entre els contenidors i la vorera”.

Finalment, Dani Sirera ha destacat que “sí a la bicicleta, però sí als carrils bici que es fan amb sentit comú. Per tant, atès que cap partit polític vol posar fi a aquest carril, algun dia quan el Partit Popular sigui decisiu a l'Ajuntament aquest carril bici s'eliminarà”.

Més espai per a les bicicletes als Jardinets de Gràcia

La Comissió de Govern de Barcelona ha aprovat definitivament el projecte executiu per reurbanitzar els Jardinets de Gràcia amb més espais d'estada per a vianants i una connexió millor amb bicicleta, segons ha informat l'Ajuntament aquest dimarts en un comunicat.

La previsió és poder iniciar les obres a finals d'any, amb una durada de sis mesos i una inversió d'1,46 milions d'euros. Segons exposen al comunicat, el projecte inclou la pacificació del costat Llobregat, de manera que s'unificaran en plataforma única la vorera i la rambla central, convertides en un nou espai d'estada per al vianant.

Pel que fa al costat Besòs, el carril bici (que actualment queda tallat) s'allargarà fins al carrer Bonavista, per la qual cosa es millorarà la connexió entre els districtes de l'Eixample i Gràcia en aquest punt de la capital catalana.