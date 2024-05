Sirera (PP) exigeix a Collboni que desallotgi immediatament l'Antiga Escola Massana

El president del grup del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona, Dani Sirera, ha exigit a l'alcalde, Jaume Collboni, que desallotgi immediatament l'Antiga Escola Massana.

Sirera ha acusat l'Ajuntament de “no fer res davant d'un local públic que porta okupat des del 2020. Els okupes tenen via lliure per actuar a la zona centre de la inseguretat i l'incivisme de Barcelona”.

A més, Dani Sirera ha declarat que la Plaça Gardunya, on se situa l´Antiga Escola Massana, “és un lloc on hi ha gent cometent delictes i actes incívics a totes les hores del dia. En menys de 10 minuts hem observat xeringues als carrers, elements per a la drogoaddicció en un bany públic o multitud de persones dormint al carrer”.

En aquest sentit, el dirigent popular ha manifestat que "davant la passivitat de l´Ajuntament, els veïns del barri, els estudiants de l´Escola Massana i els comerciants de la Boqueria estan al límit per la degradació que pateix aquesta zona de Barcelona".

Finalment, Dani Sirera ha declarat que cal acabar amb aquesta situació injustificada d'incivisme i inseguretat. Els veïns i tots aquells que ens visiten mereixen una Barcelona millor”.

Càrrega contra Salvador Illa i demana el vot per a Fernández

El líder del PPC a Barcelona també s'ha pronunciat aquest matí sobre les eleccions catalanes del proper diumenge 12 de maig. En un tuit publicat a la xarxa social X - abans coneguda com a Twitter- i recollit per CatalunyaPress, Dani Sirera ha assegurat que "el PSC ha abandonat els constitucionalistes catalans." El PSC aspira a pactar amb partits que busquen posar fi al règim constitucional”, ha afegit.

Sirera ha estat molt present a la campanya electoral d'Alejandro Fernández. Dilluns passat va estar amb la presidenta de la Comunitat de Madrid i el candidat del PPC passejant per Barcelona. El president del grup popular a Barcelona va lloar la tasca d'Ayuso a la Comunitat de Madrid i va instar a portar la seva fórmula a Catalunya: abaixar impostos, eliminar burocràcia i plantar cara "al socialisme còmplice de la bogeria identitària de Puigdemont i Aragonès", en al·lusió els candidats de Junts+ i el president i candidat d'ERC a la reelecció, Carles Puigdemont i Pere Aragonès.

"Contra la decadència de Catalunya només funciona, estimats amics, és la 'fórmula Ayuso': llibertat, llibertat i llibertat", ha conclòs Sirera.