Sitges celebra el Dia de l'Orgull LGTBI i deixa clar el compromís amb el col·lectiu

Coincidint aquest divendres, 28 de juny, amb el Dia Internacional de l'Orgull LGBTI+, Sitges torna a reivindicar el seu compromís a favor dels drets del col·lectiu. La commemoració ha estat la lectura del Manifest institucional a la plaça de l'Ajuntament en un acte organitzat per l'Ajuntament de Sitges amb la participació de l'associació Colors Sitges Link.

L'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, ha destacat que “Sitges ha estat de sempre i és un referent al món en la defensa dels drets del col·lectiu LGTBI+. A la vila defensem valors com la diversitat, el respecte i la llibertat perquè aquí tothom es pot mostrar tal com és i sense por. Al llarg de l´any fem bandera d´aquests valors per avançar en la igualtat i també ho posem de manifest especialment durant les dates commemoratives com avui, Dia internacional de l´Orgull o per al´Alliberament LGTBI+”.

Aurora Carbonell també ha recordat que “desgraciadament avui hem de continuar reivindicant-ho i reclamem que es respectin els drets elementals del col·lectiu davant l'auge de l'extrema dreta, ja que en els darrers anys se'n detecta el retrocés”. Com a societat no ens podem permetre retrocedir cap pas i, per això, cal fer-ho ben visible. Reitero el nostre compromís per continuar la lluita per avançar cap a la igualtat i sobretot, també, combatre la LGTBI-fòbia”.

El regidor de Drets Civils, Xavi Ripoll, que s'estrena en aquest càrrec ha remarcat que “volem continuar treballant per mantenir les polítiques que garanteixin els drets LGBTI+ i que reforcin l'educació en la diversitat i en favor de la convivència perquè són valors bàsics” Xavi Ripoll també ha explicat que “els que hem crescut a Sitges, tenim la sort d'haver-ho fet en un lloc on la diversitat, el respecte i la normalitat social envers els altres han estat valors que ens han acompanyat durant la nostra vida, i que ara intentem transmetre als nostres fills i filles”. Així mateix, el titular de Drets Civils també ha fet un reconeixement públic a la gran tasca de les entitats LGBTI+ de la vila per defensar aquests drets. “D'aquí ve la importància de la seva feina, per això és important poder celebrar jornades com la d'avui. Sense aquesta defensa no hi ha futur, no hi ha drets per a la gent, ni a Sitges ni enlloc”.

La presidenta de Colors Silos Link, Prado García i la tresorera d'aquesta entitat, Montse Casaldàliga, juntament amb la cap de la regidoria de Drets Civils, Mireia Paretas i la tècnica del Servei d'Atenció Integral (SAI) LGBTI+, Teresa Pasqual Puig , han llegit a la plaça de la Vila la Declaració institucional del 28 de juny que impulsa la Generalitat de Catalunya.

El Manifest remarca la importància de celebrar la diversitat i també d'estar units en la lluita i la defensa dels drets LGBTI+ tant les institucions del país com la ciutadania especialment ara: “en un context de creixement de l'extrema dreta, que amenaça de fer retrocedir uns drets que han costat molt conquerir i que amb els seus discursos d'odi legitima i fomenta les discriminacions i les agressions, fem una crida a tota la ciutadania a unir-se en aquesta missió col·lectiva: a sentir com a pròpia la defensa dels drets LGBTI+, perquè totes les persones som igual de diferents”.

Amb la lectura del Manifest, Sitges tanca els actes organitzats al llarg de tot el mes per reivindicar la defensa dels drets LGBTI+ i la diversitat sexual i de gènere. Exposicions, xerrades, espectacles i altres activitats culturals i de lleure han conformat una programació àmplia sota el lema "Obre la porta a l'Orgull".

Dia Internacional de l'Orgull o per a l'Alliberament LGBTI+

El Dia Internacional de l'Orgull o per l'Alliberament Lesbian, Gai, Transsexual, Bisexual i Intersexual (LGBTI+) es commemora cada 28 de juny per recordar els disturbis succeïts a Stonewall, Nova York (Estats Units), el 1969 van marcar l'inici del moviment LGBTI al món. Aquest dia la població LGBTI va sortir al carrer de manera pacífica per visibilitzar i demanar la plena igualtat jurídica i social i lluitar contra la discriminació i els abusos patits.