Sitges espera amb ànsies el cap de setmana per celebrar els seus actes més especials

Els actes més tradicionals de la festa del Corpus de Sitges arriben aquest cap de setmana. La 84a exposició nacional de clavells s'inaugura divendres a les 18 h als jardins de l'Hospital de Sant Joan, una nova ubicació que permet vincular el Corpus d'aquest any amb la celebració dels 700 anys de la institució de l'Hospital de Sant Joan Baptista . També canvia d'escenari el Pregó del Clavell, que protagonitzarà la Montse Curtiada i el López des del Racó de la Calma a partir de les 22 h.

Pel dissabte al matí, des del mateix Racó de la Calma, s'ha organitzat el taller familiar de creació del ventall de Corpus, a les 11.30 h. A partir de les 16.30 h, la Floristeria Mirabent obrirà portes perquè tothom qui vulgui pugui veure com es fa el ram de la geganta. Precisament, la sortida de les tres parelles de gegants, dissabte a partir de les 18 h, forma part d´un dels actes més esperats i que transcorre pels carrers del centre de la vila. A la nit, a partir de les 22 h, cada catifa començarà a prendre forma amb la feina del veïnat, que pintarà els carrers amb els dibuixos creats per a cada catifa. Per a les persones que vulguin fer un recorregut i conèixer la tradició del Corpus, les AGIS-Guies de Sitges ofereixen una visita el dissabte a la nit, en una ruta que surt del Retiro a les 22 h.

El veïnat dels carrers amb catifes de flors estarà treballant des de la matinada perquè aquesta mostra d'art floral i tradició estigui llesta diumenge al matí. A l'edició del 2024, hi haurà 31 trams de carrers amb catifes de flors, fet que suposa uns 3.000 metres quadrats de la via pública adornada. S'utilitzaran 370.000 clavells, 2 tones de pellofa, 500 metres quadrats de gespa i 500 metres més de xiprer. A més de clavells, on el color blanc i vermell són els predominants, també hi haurà flor de Sant Joan, buguenvíl·lea, clavell moro, gerberes i statice.

A la tarda, un cop finalitzada la Missa concelebrada, sortirà la Processó de Corpus de la plaça del Baluard, passant pels carrers amb catifa i acabant a la plaça de l'Ajuntament, on hi haurà el ball final dels gegants i el refresc de Corpus. Aquest 2024, la catifa del Cap de la Vila serà obra de l'Hospital de Sant Joan Baptista, amb motiu dels 700 anys d'història a Sitges.

El proper cap de setmana es reserva tindrà lloc la inauguració del 8è Concurs de fotografies de Corpus a Instagram, divendres a les 19.30 h al Janio's Bar; la visita del jurat del XLIV Concurs de façanes, balcons i finestres pels carrers del centre i diumenge es tancarà la festa amb la cloenda als Jardins de l'Hospital de Sant Joan Baptista, a partir de les 19.30 h, amb el lliurament de premis i posterior trasllat al Vinyet.