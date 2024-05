Sitges Next aborda el paper de la intel·ligència artificial en la comunicació

La intel·ligència artificial ha esdevingut el principal tema de la 9a edició del Sitges Next. Aquesta tecnologia ha centrat part de les ponències i taules rodones que se celebren al teatre del Prado, convertit en l'epicentre de la nova comunicació, de la mà del festival Sitges Next, que reuneix durant dos dies (9 i 10 de maig) una vintena de professionals de diferents especialitzacions.

Més de 700 persones s'han inscrit a la cita, que s'ha complementat amb el lliurament, dels Premis Impacte i de la celebració de la Nit de la Comunicació, convocades pel Col·legi del Màrqueting i la Comunicació.

La nòmina de ponents del Sitges Next 24 està integrada per figures de primer nivell als diferents camps de la comunicació (veure programa a continuació): Joan Alvares, Álvaro Antoñazas, Paco Badia, Miguel Espada, Cayo Fontenele, Laia Grassi, Jorge Huguet, Christian López, Xavier Media, Jaume Montané, Albert Mundet, Mike Ramos, Camilo Roca, Delia Rodríguez, Isabel Sebastià, Esther Souto, Jimena Tormo i Pipo Virgós.

A banda de la intel·ligència artificial també s'han tractat altres temes com les històries immersives, els espais digitals, el paper del creador o el poder de les marques, sempre sota el repte comú de la innovació.

El festival, a més, presenta dues exposicions sobre intel·ligència artificial, una a càrrec de Ramon Castillo, i una altra de Darius Hoehli.

Alhora, el certamen es projecta com un espai de trobada i intercanvi d'experiències dels professionals que hi participen i els assistents.

Com a cloenda del certamen es programa una Battle Prompt que ha generat una gran expectació entre el públic.

Sitges Next

Sitges Next és una iniciativa de l'Ajuntament de Sitges, organitzada per l'Associació Sitges Next com a festival dedicat a impulsar la innovació en comunicació de marques, agències, start up i creadors tecnològics.

Es tracta de dos dies per establir connexions, nodrir-se i inspirar-se, per tal de contribuir de manera rellevant a la transformació en la manera com ens comunicarem en els propers anys.

Cal tenir en compte que la intel·ligència artificial està revolucionant el nostre món, i la comunicació no en quedarà aliena.