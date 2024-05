Sitges obre una convocatòria d'ajuts per a la compra de llibres i material escolar

per Helena Celma

La regidoria de Drets Socials de lAjuntament de Sitges té oberta la convocatòria de lajuda social destinada a ladquisició de llibres i material escolar. L'alumnat dels centres educatius públics i concertats de la vila poden optar a aquest ajut social.

Les quantitats de les ajudes varien segons l'etapa educativa: fins a 130 euros per a infantil (E3-I5); fins a 180 euros per a primària; i fins a 300 euros per a estudiants d'educació secundària obligatòria (ESO), batxillerat i cicles formatius. La presentació de sol·licituds es pot fer telemàticament del 16 d'abril al 20 de maig.

Les persones interessades poden presentar la sol·licitud telemàticament a tràmits.sitges.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) amb cita prèvia.

Per a qui pugui necessitar ajuda en la tramitació electrònica, l'Ajuntament posa en disposició el servei OAC 360º, al telèfon 93 595 50 94. L'Ajuntament informarà de l'inici de cadascuna de les convocatòries, a través dels canals oficials.

Al llarg d'aquest 2024 la regidoria de Drets Socials convoca altres ajuts socials com els destinats a les famílies monoparentals i famílies nombroses de fins a 300 euros, segons el barem econòmic i que obriran el període de sol·licitud del 21 de maig al 21 de juny.

Més endavant, de l'1 al 30 d'agost es poden sol·licitar els ajuts per a persones amb discapacitat igual o superior al 49%, que poden percebre fins a 300 euros i també per a aquelles persones amb discapacitat superior al 65% que poden percebre fins a 500 euros.

Cal tenir en compte que el material escolar és una de les despeses extraordinàries més grans per a les famílies, ja que es poden superar fàcilment els 200 euros, segons dades obtingudes de Bankinter. Per a les famílies amb un nivell inferior de recursos econòmics, aquest ajut pot resultar pràcticament un salvavides per poder afrontar també altres despeses de material escolar.

Ajuda per a l'adquisició de llibres i material escolar