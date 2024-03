Sitges obre la convocatòria de les ajudes socials per al 2024

L'Ajuntament de Sitges obre a partir del 15 de març la convocatòria de les ajudes socials per a aquest 2024 destinades a persones en situacions diverses que estiguin empadronades a Sitges.

Des de la regidoria de Drets Socials es convoquen ajudes per pensió no contributiva (PNC) i pensions mínimes i es podran sol·licitar des de divendres que ve.

Aquest ajut està destinat a les persones més grans de 65 anys que rebin una pensió no contributiva (PNC) i pensions mínimes igual o inferior a l'Indicador de Renda Suficiència de Catalunya (IRSC) (de 9.069,83 euros/anuals).

Aquestes persones poden rebre un import de fins a 850 euros i el període de lliurament de sol·licituds és entre el 15 de març i el 15 dabril.

També lalumnat dels centres educatius públics pot optar a les ajudes per a ladquisició de llibres i material escolar, convocats per la regidoria de Drets Socials.

Les quantitats dels ajuts varien, segons l'etapa educativa: fins a 130 euros per a infantil (E3-I5); fins a 180 euros per a primària; i fins a 300 euros per a estudiants d'educació secundària obligatòria (ESO), batxillerat i cicles formatius. La presentació de sol·licituds es pot fer del 16 d'abril al 20 de maig.

Les famílies monoparentals o nombroses també poden sol·licitar a l'Ajuntament ajuts de fins a 300 euros. Les sol·licituds es poden presentar del 21 de maig al 21 de juny.

Des de la regidoria de Drets Civils s'ofereixen ajuts per a persones amb discapacitat igual o superior al 49%, que poden percebre fins a 300 euros i també per a aquelles persones amb discapacitat superior al 65% que poden percebre fins a 500 euros. El termini per presentar sol·licituds per a aquest ajut serà de l'1 al 30 d'agost.

Les persones interessades poden presentar la sol·licitud telemàticament a carpeta.sitges.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) amb cita prèvia.

Per a qui pugui necessitar ajut en la tramitació electrònica, l'Ajuntament posa a disposició el servei OAC 360º, al telèfon 93 595 50 94.

L'Ajuntament informarà de l'inici de cadascuna de les convocatòries a través dels canals oficials.

Ajuts socials 2024

Tots els ajuts es destinen a persones empadronades a Sitges.

Ajuda per pensió no contributiva monoparentals (PNC) i pensions mínimes Del 15 de març al 15 d'abril Per a persones a partir de 65 anys. Cal acreditar el cobrament d'una PNC de jubilació o d'una pensió mínima igual o inferior a l'IRSC (9.069,83 €/anuals). Ajuda de fins a 850 €



Ajuda per a l'adquisició de llibres i material escolar Del 16 d'abril al 20 de maig Dirigit a estudiants de centres educatius sostinguts amb fons públics. Quantia, segons barem econòmic: Infantil (P3-P5): fins a 130€ Primària: fins a 180€ ESO, Batxillerat i Cicles Formatius: fins a 300€ (segons barem econòmic)



Ajuda per a famílies monoparentals i famílies nombroses Del 21 de maig al 21 de juny Amb Carnet de família monoparental o Carnet de Família nombrosa. Ajuda fins a 300 euros, segons barem econòmic.