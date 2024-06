Sitges planeja construir 482 pisos de protecció oficial

El Pla Local de l'Habitatge 2024-2030 de Sitges continua avançant, després de la sessió pública presencial realitzada divendres passat a la tarda al Miramar Centre Cultural, amb la participació del govern municipal i l'equip redactor del Pla.

El regidor d'Habitatge, Jaume Monasterio Miró, ha explicat que són "coneixedors de l'especial problemàtica que tenim a Sitges en matèria d'habitatge i per això ja hem començat el procés per desenvolupar 482 pisos de protecció oficial els propers anys".

Precisament, la sessió d'aquest divendres passat del Pla Local de l'Habitatge va servir per presentar la diagnosi sobre aquest àmbit a Sitges, on s'han detectat les problemàtiques dels preus de venda i lloguer a la vila.

Amb aquesta diagnosi a la mà i els resultats de la participació ciutadana, ara l'Ajuntament ha de dibuixar les accions que vol desenvolupar en els propers anys i portar a aprovació del Ple municipal el nou Pla Local de l'habitatge.

En aquest sentit, l'Alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell Abella, ha recordat al torn de cloenda de la sessió que "l'habitatge és una prioritat per a aquest govern" i afegeix que "cada setmana ens arriben casos de persones de Sitges que ens demanen habitatges a preus protegits”.

Cal recordar que Sitges ha lliurat 175 habitatges de promoció oficial en tres promocions realitzades els darrers anys, amb una reserva de 19 habitatges per al col·lectiu de menors de 35 anys i 10 per a llars unipersonals. Per això, l'anàlisi de la situació esmenta l'experiència municipal en desenvolupar aquest tipus de promocions.

Segons el Pla Territorial Sectorial de l'Habitatge de Catalunya, Sitges hauria d'assolir l'objectiu de solidaritat urbana del 15% dels habitatges principals a finals del 2041 destinats a polítiques socials.

Els habitatges de protecció oficial (HPO) sorgeixen com una solució important per proporcionar habitatges assequibles a aquells que més ho necessiten. Aquests habitatges estan dissenyats per oferir opcions habitacionals a persones amb ingressos limitats, garantint un accés just i equitatiu a un lloc on viure.