Tallada la L2 del Metro de Barcelona aquest cap de setmana per obres

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) executarà aquest cap de setmana un tall entre les estacions de Clot i la Pau de la L2 de metro per dur a terme una intervenció de manteniment en aquest tram que requereix més temps del que permet l'horari en el qual metro no està operatiu. Així, entre el dissabte 15 de juny -des de l'inici del servei- i fins a les 5 de la matinada del dilluns 17 de juny, la línia funcionarà amb normalitat pràcticament en tot el seu recorregut des de Paral·lel fins a Clot, i des de La Pau a Badalona/Pompeu Fabra, deixant únicament fora de servei les estacions de Bac de Roda i Sant Martí. Aquesta intervenció és totalment necessària per al manteniment del bon funcionament de la L2 i no alterarà les freqüències de pas, que seran les mateixes que qualsevol altre cap de setmana a la L2 als trams no afectats.

Servei llançadora de bus

Per cobrir els desplaçaments al tram afectat, TMB habilitarà un servei d'autobusos llançadora que cobrirà el tram entre les estacions de Clot i la Pau, durant tot l'horari de dissabte i fins a la normalització de la línia el dilluns 17 de juny. El servei es cobrirà amb 10 autobusos llançadora amb freqüències de 3 minuts i amb una capacitat d'absorció que cobrirà els nivells d'ocupació registrats normalment en aquest tram durant els caps de setmana.

En direcció La Pau, el servei circularà per l'Avinguda Meridiana, el carrer València, el carrer Espronceda i encararà la rambla Guipúscoa fins a l'estació de La Pau, amb parada a la rambla Guipúscoa/ Bac de Roda ia la rambla Guipúscoa/ Cantàbria, coincidint amb l'estació de metro de Sant Martí. En direcció Clot, els busos llançadora circularan per rambla Guipúscoa, realitzant les mateixes parades en sentit ascendent i arribant a la cruïlla dels carrers Aragó/Av. Meridiana, on hi ha l'accés a l'estació de Clot.