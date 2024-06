Els talls parcials a la L5 i L2 del Metro de Barcelona comencen aquest dimarts

per Gabriel Izcovich

Els talls parcials a les línies L2 (entre Paral·lel i Sagrada Família) i L5 (entre Cornellà Centre i Collblanc) del Metro de Barcelona comencen aquest dimarts per obres de millora, que s'allargaran fins al 25 d'agost en el cas de la L2 i fins a l'1 de setembre a la L5.

Les obres de la L2 (a càrrec de la Generalitat per 5,6 milions d'euros) serviran per substituir les fixacions de via amb millors prestacions mecàniques que permetran eliminar vibracions.

Les alternatives són principalment la resta de xarxa de Metro, amb intercanviadors de la L1, L3, L4 i L5 propers a la L2, i els busos D50, H12 i H16, que realitzen el trajecte totalment o parcialment entre les estacions afectades pel tall .

A la L5 es renovarà aquest tram de la via, d'uns cinc quilòmetres de longitud, i es realitzarà un recrés d'andana, que eliminarà les vibracions, ampliarà la capacitat (amb un tren més a partir del setembre) i millorar-ne l'accessibilitat.

En aquesta línia s'invertiran 16 milions d'euros (a càrrec de Transports Metropolitans de Barcelona) i la principal alternativa de mobilitat serà la L1 i el servei de Rodalies a Cornellà i l'Hospitalet (Barcelona).

També s'habilitaran dos busos llançadora que connectaran les estacions afectades amb aquestes estacions de Rodalies, a més de les línies regulars de bus de TMB: D20, H8, 67, 68, 94 i 95.

A més dels talls a la L2 i L5, aquest estiu també hi haurà talls a la L4 (entre Selva de Mar i La Pau, del 27 de juliol al 22 d'agost) ia la L10N (entre Gorg i La Salut, del 5 al 25 d'agost).

Les actuacions estan centrades a millorar les línies per reduir les incidències, disminuir les vibracions que afecten actualment diversos trams, millorar el confort del passatge i la qualitat del viatge, l'accessibilitat i la capacitat i aconseguir un manteniment més eficient.