Tarragona creu en la màgia: tot a punt per a la 18a edició del festival Teatre Màgic

per Pau Arriaga Pérez

Del 7 al 27 d'abril, els escenaris de Tarragona seran l'epicentre del món de la màgia amb la divuitena edició del festival Teatre Màgic, que una vegada més promet enlluernar el públic amb una selecció dels espectacles d'il·lusionisme més avantguardistes del moment.

Dirigit pel reconegut il·lusionista tarragoní Mag Gerard, el festival compta amb el suport de l'Ajuntament de Tarragona. Tant la consellera de Cultura de l'Ajuntament, Sandra Ramos, com el mateix Mag Gerard, han presentat en roda de premsa aquest matí els detalls d'aquesta edició esperada. Ramos va destacar que “una vegada més, Tarragona se submergeix en un mes dedicat a la màgia amb una oferta variada i de qualitat per a tots els públics. El Festival Internacional Teatre Màgic s'ha consolidat com un referent, atraient a la ciutat artistes guardonats a nivell mundial en els darrers anys, un èxit del qual ens sentim molt orgullosos”.

Per la seva banda, Mag Gerard ha anunciat que "aquest any, el festival comptarà amb la participació d'artistes procedents de Catalunya, Madrid, França i Argentina, presentant els espectacles més innovadors".

La inauguració del festival, titulada "Màgia per deixar-te bocabadat", tindrà lloc el 7 d'abril a les 6 de la tarda al Teatre Tarragona. Aquest esdeveniment, adequat per a tota la família, oferirà un viatge fascinant on la màgia s'entrellaçarà amb titelles, ombres xineses i teatre, comptant amb la participació de Jean Philippe Atchoum, Christian Miró, Magow, Mireia i el mateix Mag Gerard.

Com a novetat en aquesta edició, el festival presentarà dos espectacles de màgia solidària a l'Antiga Audiència en suport a les entitats Aspercamp i el Club Barco, amb l'objectiu de portar la il·lusió a tothom durant la tarda del proper dissabte 13 d'abril.

Entre les diverses ubicacions dels espectacles hi ha la Sala Trono amb Gonzalo Albiñana, Ariel Hamui i Sergi Arnentano; la Biblioteca Pública de Tarragona amb un espectacle de màgia amb llibres; "Diari d'un mag" amb la màgia interactiva de Daniel Arbonés; a l'Espai Kesse amb una masterclass de trucs de màgia i el cabaret màgic d'Eduard Juanola.

