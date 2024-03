Tarragona intensifica la presència de la Guàrdia Urbana al carrer

La Guàrdia Urbana de Tarragona desplegarà a partir d'aquesta primavera un nou model per a la policia municipal, basat en una presència més gran dels agents al carrer, més transparència i una relació més propera amb les entitats i els veïns de cada barri. L'alcalde, Rubén Viñuales, ha presentat el nou pla estratègic del cos policial juntament amb l'intendent Manel Vázquez, que ostenta el càrrec des de la tardor del 2023.

Recentment s'ha aprovat la reordenació de la policia municipal en 5 grans divisions, que agrupen la majoria de serveis i unitats especialitzades:

Divisió de Policia Judicial, que agruparà les unitats en aquest àmbit, fins ara repartides a diferents departaments.

Divisió de Serveis Centrals, que agrupa les unitats que donen servei a la resta de divisions: unitat dinspecció administrativa, unitat canina, unitat de mediació i resolució de conflictes, etc.

Divisió territorial, reforçada amb la nova organització. La Unitat de Policia de Proximitat vetllarà pel seguiment d'incidents i problemàtiques, amb patrullatges a peu i amb un contacte més proper amb la ciutadania.

Divisió de Trànsit, més especialitzada en l'anàlisi i la prevenció, realitzant més campanyes de sensibilització.

Divisió de Gestió Interna, que agrupa les unitats que vetllen pel bon funcionament del cos (recursos materials, formació, etc.).

Aquesta reorganització permet optimitzar recursos i destinar més agents al territori. "Passarem de 20 a 60 agents de proximitat que, repartits entre els torns de matí, tarda i nit, patrullaran diàriament pel carrer", ha destacat l'alcalde Rubén Viñuales. “I no només hi haurà més agents al carrer, sinó que se'n veuran més. Hi haurà més patrullatges a peu i més contacte directe amb els veïns. Desplegarem, per tant, una Policia de Proximitat per treballar per la comunitat i guanyar-nos, encara més, la confiança dels veïns.”, ha afegit.

En aquesta línia, la Guàrdia Urbana nomenarà properament els referents de barri, uns agents específics que interlocutaran amb el teixit social de cada zona de la ciutat: associacions de veïns, comerciants, entitats, etc. D'altra banda, la nova distribució dels agents assegurarà la presència diària mínima d'una patrulla a cadascun dels districtes de la ciutat, així com un reforç dels efectius al torn de nit.

Segons l'intendent Manel Vázquez, "treballem amb una nova organització adaptada a les realitats socials actuals per atendre d'una manera més curosa i especialitzada tota la ciutadania". En aquest sentit, la nova estructura organitzativa permetrà reforçar diferents processos que la Guàrdia Urbana ja té en marxa:

Desenvolupament tecnològic i digitalització. S'ampliarà la UDRON, la unitat de drones, amb aparells nous i la formació d'agents. També s'hi implantarà un nou programa de gestió, que facilitarà un accés més ràpid, complet i segmentat de la informació.

Més passos per a la feminització del cos. El futur Pla d´Igualtat de l´Ajuntament de Tarragona dedicarà un apartat específic a la Guàrdia Urbana. També es potenciarà la presència de més dones als llocs de comandament.

Més eines per fer front a les noves realitats socials. Es potenciarà la formació, capacitació i especialització dels agents per millorar l'atenció i la protecció de menors, ancians, col·lectiu LGTBIQ+, etc.

Millor comunicació i més transparència. Es crearà l'Oficina de Comunicació i Relacions Externes, que permetrà l'obertura de xarxes socials específiques, un tracte més directe i fluid amb els mitjans de comunicació i més traçabilitat de cadascuna de les accions del cos policial.

El nou model preveu també estrènyer encara més la col·laboració amb la resta de cossos i forces de seguretat presents a la ciutat (Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, Policial Nacional i Policia Portuària). La futura instal·lació d'una comissaria de proximitat a l'entorn de l'estació d'autobusos compartida entre Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra es veu com una oportunitat, no només per treballar en un mateix espai, sinó perquè els agents dels dos cossos comparteixin un model comú”, segons Vázquez.

Un cop aprovada la nova estructura, les diferents novetats es desplegaran progressivament fins al 2027. La recent presa de possessió de 17 caporals permetrà reforçar ja a curt termini els comandaments de les diferents unitats.

La Guàrdia Urbana compta actualment amb 219 efectius, tenint en compte tots els agents, comandaments i el personal administratiu de suport. Actualment estan oberts diferents processos selectius (22 places lliures, 7 places de mobilitat i 3 d'estabilització) que fan preveure que el 2025, tenint en compte també les jubilacions contemplades, la plantilla de la policia local s'ampliï fins a unes 240 persones.

"La seguretat és una lluita constant a la qual no ens cansarem mai de dedicar esforços. La Guàrdia Urbana obre una nova etapa perquè la gent pugui sentir-se més tranquil·la i reforci la confiança amb la seva policia", ha conclòs l'alcalde.