Tarragona obrirà un tercer menjador social el pròxim dilluns 27 de maig

El projecte social Dinem a Companyia s'amplia i arriba a la Part Baixa de Tarragona. Després de l'èxit aconseguit tant a la guarderia de Sant Salvador com a la guarderia de zona Centre, aquest projecte obre un tercer menjador el proper dilluns 27 de maig a la plaça dels Infants, al mig del barri del Port.

El projecte està impulsat per l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSST) i l'àrea de Gent Gran de l'Ajuntament de Tarragona per combatre l'aïllament social entre la gent gran. La posada en marxa d'aquest tercer espai a la Part Baixa compta amb la col·laboració de Creu Roja Tarragona i de l'Associació de Veïns del Port, i serà gestionada, com els altres dos menjadors, per l'associació socioeducativa Joventut i Vida.

Dinem a Companyia persegueix proporcionar autonomia a les persones grans perquè puguin afrontar les seves necessitats nutricionals i socials bàsiques; procurar ser un recurs per a la salut física i emocional de la gent gran, detectar situacions de risc o factors que poden restar qualitat de vida a les persones, oferir i afavorir un espai de relació i companyia entre la gent gran i afavorir l'educació dels hàbits alimentaris i higiènics.

La consellera de Serveis Socials de l'Ajuntament de Tarragona, Cecilia Mangini, ha visitat aquest matí l'equipament ubicat a la plaça dels Infants que se suma ara al projecte, acompanyada pel president de Creu Roja Tarragona, Ramon Grau; i la responsable de l'Associació Joventut i Vida, Raquel Quílez. Els han acompanyat també durant la visita la regidora del barri del Port, Montse Adan; i la presidenta de l´Associació de Veïns del Port, Mari Carmen Puig.

La consellera Cecilia Mangini ha agraït la col·laboració tant de Creu Roja i l'Associació Joventut i Vida com de la gent gran de l'Associació de Veïns del Port i ha posat en valor “la bona acollida de la iniciativa des del començament fins ara”. "L´arribada del projecte a la Part Baixa de la ciutat era l´evolució lògica després de l´èxit dels dos primers locals i sobretot vistes les necessitats per demografia i per la realitat social d´aquesta zona de Tarragona".

La consellera de Serveis Socials ha recordat que el projecte Dinem a Companyia naixia el 2018 a la Granja i es va reprendre després de la pandèmia de la Covid-19 el maig del 2022 per donar resposta a l'estudi sobre la solitud no volguda i aïllament social realitzat a la Part Baixa, per part de l'IMSST i la Creu Roja, una de les conclusions principals de la qual reflectia que un 58% de les persones grans que participaven de l'estudi patien aïllament social.

"La Part Baixa va ser el barri escollit en aquell moment per fer l'estudi sobre la solitud no volguda perquè és on s'havia detectat que vivien una quantitat molt considerable de persones més grans de 80 anys" – ha explicat – “Entre les primeres accions de resposta a aquest estudi, hi havia la posada en marxa del projecte Dinem en companyia, que per fi, arriba de forma justa ara a la Part Baixa”, ha conclòs Mangini.