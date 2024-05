Tarragona perdrà més d'un centenar d'aparcaments gratuïts

per Helena Celma

L´Empresa Municipal de Transports de Tarragona (EMT) ha anunciat l´inici d´un projecte de repintat de places d´estacionament als voltants de l´hospital Joan XXIII i del riu Francolí.

Això vol dir que es facilitarà l'aparcament als treballadors del centre sanitari mentre es construeix un nou aparcament a la zona.

El repintat, que començarà aquesta setmana de maig, contempla la transformació de 390 places de zona verda per a residents a zona taronja.

Aquesta mesura, que inicialment s'aplicarà a l'entorn de l'hospital, s'estendrà a 132 places més ubicades al Parc del Francolí, properes a l'A-7 ia l'Escola Natura.

Amb aquesta acció, es busca regularitzar l'estacionament a tot el perímetre hospitalari. S'estima que els treballs de pintura finalitzin per al 20 de maig, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin, ja que aquestes últimes setmanes ha plogut de forma reiterada en molts punts del territori català.

Un cop conclosos, s'espera que les 390 places reconvertides en zona taronja entrin en funcionament progressivament, igual que les 132 de noves.

Entre els carrers que seran repintats hi ha: Arquebisbe Ramon Torruella, Josep Maria Vives i Sales, Projecte, Joan Salvat, Maternitat d'Elna, Josep Maria Alomà, Passatge Munt. Sant Pere, Joan Pau II, Guillem Oliver (fins a la plaça de José Francisco Querol), Ramon i Noguès, Aurèlia Capmany, Arquebisbe Pont i Gol.

A més del repintat, es faran millores en la senyalització de places d'estacionament per a motocicletes, segons han confirmat fonts de l'EMT.

Les places d'estacionament a la zona taronja estaran disponibles per a vehicles residents autoritzats del sector Francolí, que es podran estacionar identificant-se amb el distintiu de resident i gaudint d'una tarifa reduïda de 0,40€ al dia.

Pels vehicles no residents, el preu per dia serà d'un euro.

Per tant, els veïns de la zona patiran uns canvis als carrers que envolten l'Hospital i que els afectaran a l'hora de buscar un aparcament per al vehicle, cosa que segur que no agradarà gaire als ciutadans i les ciutadanes.