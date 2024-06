Tarragona presenta un pla per abordar el sensellarisme a la ciutat

L'Institut Municipal de Serveis Socials ha presentat la primera diagnosi i el pla local per abordar el sensellarisme a la ciutat de Tarragona.

La consellera de Serveis Socials de l'Ajuntament de Tarragona i presidenta de l'IMSST, Cecilia Mangini, ha posat en valor el fet que “per primera vegada, Tarragona tingui un diagnòstic de sensellarisme a la ciutat que ens permeti aproximar-nos a la realitat del fenomen i obtenir una fotografia de l‟estat d‟aquesta problemàtica”.

Algunes de les conclusions que s'extreuen d'aquesta diagnosi són que un 88,5% de les persones que pernocten el ras es localitzen al centre de la ciutat; que el sensellarisme a Tarragona té una clara predominància del gènere masculí, tot i que s'ha detectat un augment de les dones en situació de sensellarisme; i que l'edat mitjana se situa als 48 anys. La situació econòmica de les persones en situació de sensellarisme determina que un 63% de les persones reben ingressos i un 37% no reben ingressos. Pel que fa al sensellarisme juvenil, les dades indiquen que la majoria de joves combinen situacions de carrer amb habitatge (aquesta dada indica que no hi ha una situació de carrer cronificada, però sí una situació de sensellarisme incipient).

Segons ha explicat la consellera Cecilia Mangini, "davant de totes aquestes dades, des de l´Ajuntament de Tarragona es treballa des d´una dimensió comunitària i preventiva el fenomen del sensellarisme a Tarragona, tant per sensibilitzar la població com per atendre les necessitats específiques d´aquest col·lectiu" .

DE LA DIAGNOSI AL PLA LOCAL

Diagnòstic a mà, el pla local per a l'abordatge del sensellarisme a Tarragona fomenta un model de treball en xarxa entre els recursos i serveis que treballen amb les persones en situació de sensellarisme per a un millor abordatge dels casos de les persones i coordinació permanent entre professionals i recursos de què disposa la ciutat.

Aquest treball en xarxa ha de permetre també agilitzar tràmits administratius, proposar recursos habitacionals o d'una altra naturalesa segons el cas exposat i una coordinació més gran entre territoris.

Una altra línia de treball que proposa el pla és la prevenció i l'abordatge del sensellarisme. I és que el pla inclou una Comissió Permanent d'Habitatge de l'institut Municipal de Serveis Socials, la missió del qual és aglutinar tots els recursos habitacionals de què disposa l'IMSST. Aquesta comissió té per una banda, una funció preventiva per actuar davant de situacions de sensellarisme i per altra banda, determinarà el recurs que millor s'ajusti a les necessitats del cas que es planteja.

Un altre dels eixos en què posa també l'accent el pla és la perspectiva de gènere, per poder afrontar el sensellarisme femení i la prevenció, la detecció i la intervenció en les violències masclistes i d'altres tipus que poden ser subjectes les dones al carrer.

La salut és un altre eix del pla de sensellarisme, en específic, des de les necessitats de salut que presenta aquest col·lectiu sense que això suposi un element dexclusió de la persona dins del sistema de salut.

Finalment, el pla fixa altres punts com les actuacions amb aquest col·lectiu en situació d'emergència climatològica, la inclusió social i la dimensió comunitària movent la participació ciutadana al fenomen, establir un circuit de dotació de recursos o el dret a l'empadronament.

L'ABORDATGE DEL FENOMEN FINS ARA A LA CIUTAT

D'aquesta manera, des de l'IMSST s'ha recordat l'abordatge fins al moment dut a terme al voltant del sensellarisme a la ciutat de Tarragona. Un camí que començava el 2017 amb la creació de la xarxa d'atenció integral a persones sense llar de Tarragona, constituïda per més de 20 entitats i serveis, per tal de crear un marc comú entre entitats i organitzacions que treballessin amb persones sense llar procés de recuperació de la màxima autonomia personal.

S'han destacat també els 4 recomptes realitzats el 2017,2019,2021 i 2023, amb la participació de més de 150 voluntaris i amb el resultat, aquest darrer 2023, de 78 persones dormint al carrer. El 2019 i el 2023 també s'han realitzat dos censos de persones sense llar, el 2020 es va habilitar un recurs d'Allotjament Covid-19 així com el catàleg de recursos per a persones sense llar. El 2023 es va obrir el Centre de Dia “Tarragona Centre” situat al PASS, per on en només 1 any han passat 300 persones. També el 2023 es van obrir 2 pisos d'inclusió per a persones sense llar (1 per a homes i 1 per a dones).

En aquest sentit, l'Ajuntament de Tarragona, a través de SMHAUSA , i l'Agència Catalana de l'Habitatge han signat un conveni per posar en disposició de persones sense llar cinc nous habitatges a la ciutat, que sumant-los a aquests dos ja existents, conformen un total de set pisos de transició a la ciutat (21 places).

Es tracta de pisos entre 60 i 84 m2, propietat de l'agència, repartits per la ciutat que acolliran persones en situació de vulnerabilitat a les quals se'ls oferirà acompanyament personalitzat seguint el model d'abordatge integral i consensuat del sensellarisme que impulsa el Departament de Drets socials de la Generalitat de Catalunya.

El Servei Municipal de lHabitatge de Tarragona sencarregarà de la gestió dels habitatges i de cedir-los a les persones que determinin des de lIMSST.

El conseller d'Habitatge de l'Ajuntament de Tarragona, Nacho García, ha expressat que "des de SMHAUSA ens preocupa que els pisos que adquirim puguin complir aquest vessant més social posant-se a disposició persones vulnerables".

EL SAI-MAR, LLEST

A aquests nous cinc habitatges per a persones sense llar, se sumarà un altre nou recurs habitacional. Es tracta del SAI-MAR, un edifici de dues plantes al carrer del Mar que donarà servei d´atenció integral amb 16 noves places on poder treballar amb dos perfils d´usuaris diferents la reinserció integral de la persona.