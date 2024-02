Homenatge a Tarragona al pilot Carles Falcón, mort al Ral·li Dakar

per Pau Arriaga Pérez

L'Ajuntament de Tarragona, el Ral·li Dakar i el Club Tennis Tarragona s'han unit per homenatjar el pilot Carles Falcón.

Falcón va perdre la vida el 25 de gener passat després de patir un greu accident mentre competia en la segona etapa del Ral·li Dakar.

El reconeixement es va fer el 24 de febrer passat, minuts abans de l'inici de la cursa de 20 quilòmetres de l'Ultra Trail Tarragona organitzada pel mateix club amb la col·laboració de Tarragona Esports.

Al llarg de l'acte, el conseller d'Esports de l'Ajuntament, Berni Álvarez, ha lliurat un diploma de reconeixement a la trajectòria de Carles Falcón a la família d'aquest esportista.

A banda de la seva trajectòria com a pilot, Falcón era un gran aficionat al trail running i per això, quan s'ha complert un any de la seva mort, se li ha volgut recordar.

La prova va reunir mig miler de participants.