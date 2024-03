Tarragona vol recuperar una antiga sala de lectura

L'Ajuntament de Tarragona ha posat en licitació el servei de redacció de projecte d'activitat i projecte executiu d'arquitectura per reobrir l'antiga Sala de Lectura de Sant Pere i Sant Pau, ubicada al local 2 dels baixos del Bloc Europa, a Sant Pere i Sant Pau.

Tot i haver funcionat anteriorment com a sala de lectura, actualment l'espai està tancat i l'Ajuntament vol reobrir-la com a punt de lectura per oferir provisionalment aquest servei públic als residents de Sant Pere i Sant Pau, mentre no es construeixi un nou equipament de biblioteca municipal a la zona, adequat a les necessitats actuals i integrat al Sistema de Lectura Pública de Catalunya.

L´equipament té una superfície útil aproximada d´uns 154 metres quadrats, amb una sala de 120 metres quadrats, dos lavabos, un magatzem de 16 metres quadrats, una sala per a la neteja i una altra sala on es troba la maquinària de climatització.

El servei a prestar comprèn l'elaboració del projecte executiu d'arquitectura, que inclou les actuacions d'obra i subministraments necessaris per adequar els accessos, els serveis, les instal·lacions i el mobiliari, així com actualitzar el local d'acord amb les normatives d'accés públic i els usos culturals propis. un punt de lectura pública.

L'objecte de la licitació també inclou una anàlisi de les condicions requerides per a l'activitat, que determinarà l'aforament màxim i la càrrega de foc, així com els mitjans per a l'evacuació i els sistemes de seguretat contra incendis corresponents. A més, es contemplaran les condicions d'accessibilitat, les instal·lacions de ventilació i climatització i un diagnòstic per a l'obtenció del certificat d'eficiència energètica.

Els usos previstos per al local són els habituals als serveis bibliotecaris: la consulta i la lectura de fonts d'informació en diversos formats, incloent-hi punts d'accés a Internet equipats amb ordinadors; el préstec bibliotecari i la realització dactivitats culturals i de promoció de la lectura. També s'han de contemplar possibles usos d'animació perllongada a la via pública, com ara espectacles de petit format, jocs o lectures al carrer, entre d'altres.