Terrassa decreta un dia de dol per l'assassinat a l'Afganistan de la farmacèutica

per Redacció CatalunyaPress

L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha anunciat un dia de dol oficial a la ciutat en honor a la turista catalana assassinada a l'Afganistan, que exercia com a farmacèutica a Terrassa. Aquest gest de dol es veurà reflectit en un minut de silenci convocat per a aquest diumenge a les 12 hores davant de l'edifici de l'ajuntament. El consistori ha condemnat enèrgicament l'atemptat i ha expressat els seus condols als familiars i amics de les víctimes.

La tragèdia va tenir lloc al basar de la ciutat de Bamiyan, al centre de l'Afganistan, on un grup de turistes espanyols, tots catalans, van ser atacats. Tres turistes espanyols i tres afganesos van perdre la vida a l'incident. Fins ara, set persones han estat detingudes amb relació a l'atac, mentre que la Fiscalia de l'Audiència Nacional ha iniciat una investigació per un possible delicte de terrorisme.

Les víctimes espanyoles han estat identificades com a RBR, SVB, i ESV Les dues dones mortes, mare i filla, eren farmacèutiques que regentaven farmàcies a Barcelona i Terrassa respectivament. El tercer mort, un home de 63 anys, era un enginyer jubilat que havia treballat a una empresa química a Tarragona.

El grup de turistes espanyols, integrat per 13 persones, havia arribat a Bamiyan des de Kabul el dia anterior a l'atemptat. La visita estava destinada a explorar un dels principals centres turístics del país asiàtic abans de l'arribada dels talibans. Aquest tràgic succés ha commocionat la comunitat catalana i espanyol, tot recordant els riscos associats a viatjar a regions afectades per conflictes.

Altres reaccions

El president del Govern, Pedro Sánchez, s'ha mostrat "sobrecollit per la notícia de l'assassinat de turistes espanyols a l'Afganistan". "Segueixo la situació puntualment", va escriure Sánchez a la xarxa social X, en què també ha indicat que "la Unitat d'Emergència Consular del Ministeri d'Exteriors està treballant per oferir tota l'assistència necessària" i ha traslladat el seu afecte als familiars i amics dels morts.

Per part seva, el president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, s'ha encarregat de confirmar aquest divendres que els tres turistes que han mort eren de Catalunya. "Davant el tràgic assassinat de tres ciutadans catalans a l'Afganistan, estem en contacte amb totes les autoritats per fer l'acompanyament a la resta d'afectats ia les famílies", ha expressat en un missatge publicat a la xarxa social X, on també ha indicat que el poble de Catalunya és al costat dels familiars "en aquests moments dolorosos i tràgics".