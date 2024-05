Terrassa es prepara per acollir la XXI edició de la Fira Modernista

Aquest cap de setmana, Terrassa viurà la XXI edició de la Fira Modernista, que girarà al voltant de la indústria tèxtil, una indústria que va reinventar Terrassa, que la va fer créixer a molts àmbits i que va fer possible el naixement del Modernisme.

D'aquesta manera, la Fira Modernista comptarà aquest any amb espais inèdits que s'obren a la Fira per primer cop i que ajudaran a explicar aquest llegat patrimonial del tèxtil mitjançant diverses experiències vinculades amb una ciutat amb un ric llegat patrimonial de fàbriques, residències i antics magatzems industrials que la converteixen a la capital del modernisme industrial a Catalunya.

Així, en aquesta XXI edició es podran tornar a veure espais fins ara inèdits, ara recuperats i que s'obren a la Fira per primera vegada, com la nova seu de Prodis a l'antic Vapor Cortès o la nova seu de Minyons de Terrassa a les antigues naus de Cal Reig.

Uns espais representatius del llegat patrimonial del tèxtil mitjançant noves activitats que se sumaran al nou itinerari «Benvinguts a la Terrassa de 1900» que, al llarg del cap de setmana permetrà al visitant fer un recorregut immersiu per la Terrassa de 1900 per reforçar el paper de la Fira com a festa de recreació històrica, amb un total de set recreacions teatralitzades que es representaran tant dissabte com diumenge a diversos escenaris de la ciutat i amb temàtiques diverses per apropar-nos a la història i el dia a dia de la Terrassa de 1900 .

La programació d'aquest any recull 312 activitats i 743 passades i funcions que es desenvoluparan, principalment, dissabte i diumenge 4 i 5 de maig i que comptin amb la participació i col·laboració de 185 entitats de la ciutat.

Un programa que, un any més, posa en valor el compromís de Terrassa amb la cultura, la història i la conservació del patrimoni material i immaterial industrial i modernista que tant identifica i singularitza la ciutat.

Tot i que el gruix de la programació es concentrarà durant el cap de setmana, el divendres 3 de maig tindrà lloc l'acte inaugural de la Fira Modernista: «La ciutat del fum, ¡ART TOTAL!», una experiència pensada per fer reviure sensorialment la història de la Terrassa Industrial amb una narrativa que evoca el llegat patrimonial, cultural i artístic de Terrassa.

L'espectacle tindrà lloc a les 21.30 ha les antigues Filatures Matarí, l'actual Vapor de Prodis. Divendres, a banda de l'espectacle inaugural s'han previst una vinenta d'activitats, com ara les il·luminacions especials de la Masia Freixa i el mNACTEC, tallers de costura, cal·ligrafia i aquarel·la, pedalada modernista o inauguracions d'exposicions.

Aquest programa inclou propostes artístiques, cultura popular, gastronomia, artesania, patrimoni i moltes altres activitats que proporcionen una experiència completa al voltant del descobriment del Modernisme.

Un conjunt d'activitats a què cal sumar els prop de noranta passades previstes a la trentena de visites guiades que s'han organitzat i per a les quals caldrà fer reserva prèvia a la pàgina web de la Fira Modernista: www.firamodernista.cat.

També s'han programat jornades de portes obertes durant tot el cap de setmana als principals elements i edificis patrimonials, els tradicionals mercats d'artesania i alimentació, més de vint tallers d'oficis, la Fira de Ciutats Modernistes al Raval de Montserrat o les diferents activitats i espectacles que s'aniran succeint als escenaris permanents situats a tota la ciutat, un total de 46 punts situats al mapa de la Fira on s'inclouen espais com l'Ajuntament de Terrassa, la plaça del Progrés, la Confiteria Vidua Carné (actual Farmàcia Albinyana), la Fàbrica Izard (actual Sala Muncunill), el Vapor Ros, la Casa Coll i Bacardit (actual Casa Baumann), el magatzem Pasqual Sala (actual Cecot), el Vapor Aymerich Abat i Jover (actual mNACTEC), la Masia Freixa , la Casa Alegre de Sagrera, o el Vapor Ventalló, entre molts altres.

Tota la informació detallada sobre aquesta nova edició de la Fira està disponible a la pàgina web www.firamodernista.cat i també en un programa resum de mà en format mapa, del qual s'han editat 70 mil còpies, i que es distribuirà a través dels equipaments municipals, punts d'informació de la Fira, al Raval de Montserrat i al parc de Sant Jordi, així com a diferents establiments comercials i de restauració de la ciutat.

La pàgina web i les xarxes socials del Servei de Turisme, així com les corporatives municipals, informaran puntualment de qualsevol canvi que es pugui produir a la programació.

La Fira Modernista de Terrassa s'ha consolidat com un dels esdeveniments turístics més destacats de Catalunya i cada any atrau milers de visitants, convertint-se així en un dels elements d'atractiu turístic i comercial més importants de la ciutat a més de representar una eina important de projecció cap a lexterior. La Fira Modernista va rebre el 2007 la qualificació de la Festa Local d'Interès Turístic de Catalunya per part de la Generalitat.