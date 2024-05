Terrassa prohibeix els patinets i les bicis elèctriques als carrers de vianants

per Redacció CatalunyaPress

L'Ajuntament de Terrassa (Barcelona) ampliarà la prohibició de circular amb vehicles de mobilitat personal (VMP), com ara patinets elèctrics i bicicletes, a 15 carrers més de la zona de vianants del centre de la ciutat.

Segons ha informat el consistori en un comunicat aquest dimarts, la prohibició ja s'aplicava a alguns carrers del centre de la ciutat i té com a objectiu millorar la seguretat a la via pública.

L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha defensat la mesura: "Sabem que les infraccions a VMP preocupen la ciutadania i creiem que cal anar un pas més enllà, per això ampliarem la prohibició de circular a més carrers on hi ha un nombre més gran de persones caminant diàriament”.

Aquesta mesura anirà acompanyada de nova senyalització, d'una campanya informativa i pedagògica especialment adreçada als comerços i restaurants i de més control policial a la via pública.

Segons dades recollides per la Policia Municipal i el servei municipal de Mobilitat, al 9% dels accidents amb víctimes que es produeixen a la ciutat hi ha hagut implicat un VMP.

Modificació del reglament municipal d'abastament domiciliari

L'Ajuntament de Terrassa està treballant en la modificació del Reglament del servei municipal d'abastament domiciliari i estalvi d'aigua, per aportar el marc legal a l'àmbit de l'estalvi i de la regulació de les prohibicions en situacions de sequera, tenint en compte que estem en un context de canvi climàtic.

La comissió d''estudi encarregada d'aquesta tasca està formada pels serveis tècnics de l'Ajuntament, l‟empresa municipal TAIGUA, l'Observatori de l'Aigua de Terrassa (OAT) i el Gremi d‟instal·ladors de Terrassa. Des d'aquest mes, i fins al dia 15 de juny, també hi pot participar la ciutadania amb la consulta pública que es canalitza a través de la plataforma en línia municipal Participa a Terrassa . La voluntat és recollir les opinions i les aportacions que es facin, tant individualment com col·lectivament, per valorar-les i estudiar-les i, si es considera, introduir-les en l'elaboració final del text.